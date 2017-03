Dinamitada la relación entre Daniela y Elettra

Gala de 10 y la número 10 de esta edición VIP. Asistimos a una expulsión oportuna, no en vano Medina del Campo es conocida como la ‘Ciudad del mueble’. O sea, es la ciudad de Sergio. Pudimos disfrutar del momento en que Elettra era descubierta. Daniela e Ivonne pudieron ver algunas de las lindezas que han salido de su boca sobre ellas. A partir de ahora, nada será igual para la italiana. Y Aída logró la inmunidad en las nominaciones gracias a la audiencia que vota gratis en web y aplicación, lo cual viene a confirmar mi teoría sobre el abismo que separa a las distintas audiencias votantes. Votando así es muy probable que ayer hubiera salido Irma, que volvió a librarse una vez más. Si a todo lo anterior le sumamos unas nominaciones a la cara especialmente interesantes al no poder dar votos a Aída, tenemos el repaso completo a una gala de infarto, de esas que hacen afición, en la que todo salió bien. Y con Cali y el Dandee como geniales teloneros. Un regalo para los auténticos enfermos de Gran Hermano.

Anoche en la casa se preguntaban por qué había sido expulsado Sergio. Según Marco es por su bondad. “Si tu empujas a Sergio y lo pisas él pensará que te has tropezado. No tiene maldad ninguna el concejal”, decía Marco. Aylén, convertida en improvisada analista, decía que por mueble. Estoy bastante de acuerdo con los dos, pero no nos engañemos. A Sergio le han echado legiones de carpeteras que pusieron al concejal en la mira de su objetivo para intentar salvar a Elettra y a Daniela. Ese 56,5 % de los votos para echar a Sergio, una barbaridad entre 6 nominados, muestra el poder carpetero, lo cual resulta bastante inquietante. No les bastaron todas las evidencias de la animadversión de Elettra hacia su supuesta pareja. Esa pareja que nunca existió siguió siendo un anhelo, diría que una locura, capaz de movilizar a suficiente gente como para decidir una expulsión. En la casa lo vivieron como una auténtica conmoción porque no podían imaginar que saldría Sergio. Imposible imaginar semejante locura.

La expulsión fue una auténtica carambola, una de esas jugadas de billar a tres bandas donde la bola golpea de forma sucesiva otras tres antes de caer en la tronera. Sergio deja una casa con un solo concursante rodeado de mujeres, lo cual es casi garantía de que otra vez ganara GH VIP una mujer. A Ivonne se le acabó su forzada carpeta y solo le queda ya el manido recurso de nombrar a Pepe Navarro aunque no venga a cuento. Su indignación hizo que anoche dejase de ‘cantinflear’ durante un rato, como siempre que habla de ese señor cabezón al que tendrá que volverse a enfrentar cuando salga (obteniendo de paso importantes ingresos). Ivonne utiliza en el juego una situación personal que nada tiene que ver con el concurso y personalmente me es completamente indiferencia. Situaciones dadas que no deben nunca contar en el juego, ni siquiera en una edición de famosos. Su inesperada ‘viudedad’ vino después de comprobar la porquería que sobre ella ha estado vertiendo Elettra sin que ella lo supiera. Esto puede forzar una alianza también inesperada entre Ivonne y Daniela. Y es que la visión de imágenes en la sala de expulsión hizo que se armase anoche el ‘cogeculo’, como dicen en la patria de Ivonne.

Elettra se quejó del montaje de los vídeos, pero puede dar gracias de lo mucho que le benefició. No se vieron muchas de las cosas que ha estado diciendo durante estos casi dos meses sobre casi todos. No ha dejado títere con cabeza, y tenía que llegar en algún momento en que pagara por ello. Ivonne no pudo ver como cuestionaba hablando con Emma que fuera enseñando el ombligo teniendo su edad. Pero si escuchó de boca de Elettra cómo la llamaba “gata muerta” o “payasa”, así como decir que “tiene un cacahuete por cerebro”. Tampoco escuchó Daniela muchas de las burlas sobre eso que Elettra y Aly llaman brujería, ni las críticas a sus fotos de Instagram. Si hubiera estado nominada Aly es posible que a Daniela le hubiera terminado girando la cabeza en plan niña de ‘El Exorcista’, como decía Alejandro Abad. No obstante, la piedra de roseta de las críticas y burlas de Elettra fue la palabra “puerca”, y eso sí pudo verlo.

Esta madrugada lo confirmaba Daniela: escuchar que Elettra la llamaba “puerca” había sido lo que menos le había gustado. Era fundamental que lo escuchara, como reclamaba este gato inquieto ayer mismo. Daniela no sale de su asombro porque pensaba que compartía con la italiana un concepto liberal y desprejuiciado de la vida, por lo que no le cuadran sus juicios puritanos. Hemos dado varias veces por muerta la relación entre estas dos concursantes, pero esta vez sí que podemos considerarlo oficial. La inclinación por lo zen le hizo a Daniela decir que no le importaba lo que había escuchado porque era la opinión de Elettra. Solo le reprochaba que no le hubiera dicho a la cara todo eso. Sin embargo, vista la rajada posterior está claro que sí estaba molesta. Diría que mucho.

Elettra fue la que peor parada salió anoche tras ser descubierta tanto por Daniela como por Ivonne. Sus comentarios sobre la maternidad de la venezolana son innecesariamente hirientes. Tengo con un amigo la apuesta de que Elettra no va a ganar esto. Si así fuera estaríamos ante un peculiar caso, motivo de especial preocupación. Concursantes tan tóxicos y dañinos se quedan siempre sin opción, convenientemente alejados del preciado maletín. Por otra parte, Daniela recibió por todas partes. Tanto en la sala de expulsiones como después, en las nominaciones. No le afectó a Daniela el numerito de celos de Ivonne, que ya aclararon anoche y no parece que vaya a ser obstáculo para esa nueva alianza que se apunta desde anoche. Peor le sentó que Emma razonase su punto en las nominaciones destacando la supuesta incongruencia entre la buena relación que tiene ahora con Aída y el que esta hubiera sido tan crítica con su gran amigo Aless. Daniela se mostró especialmente molesta con esta observación de Emma.

Se equivoca Daniela al pedir que no se metan en sus cosas. “Qué os importa con quién me llevo bien o no”, decía. No creo que pueda reclamar eso quien se ha estado metiendo en los asuntos de todos. Daniela ha llegado a lanzar un mensaje a Aylén desde el ‘confe’, porque estaba conectada con ella al estarlo con Marco. “Me meto porque vivo aquí y puedo opinar”, decía entonces. Nadie ha ido dando consejos a unos y otros con tanto empeño como la locutora. Daniela ha opinado sin parar sobre la relación entre otros compañeros. Incoherente que ahora se moleste porque otros opinan sobre la suya con Aída. Aunque tampoco es coherente Emma dando esa explicación cuando la hemos visto hablando amigablemente con una Elettra que criticaba severamente a Ivonne, o justo lo contrario anoche, Ivonne cargando contra Elettra. Y no olvidemos que para Emma la mejor persona de la casa es Elettra, según comentó el miércoles.

Hablando de incoherencias y contradicciones, mi preferida de anoche fue ver a Elettra sin saber qué decir al verse pillada y descubierta. “No me acordaba que había dicho esas cosas”, dijo después de que se la viera diciendo que Daniela parece estar siempre rodando porno. Acostumbrada a manejarse con caros abogados no parece muy preparada para asumir su propia defensa, porque un poco después afirmaba: “Son cosas que yo sé perfectamente que he dicho”. A ver, una cosa o la contraria. ¿Se acuerda o no de haber soltado tales lindezas? Una lástima que el vídeo no terminase con Elettra diciendo que no tendría nada con Daniela porque le da mucha importancia a la higiene, que si una bellota por aquí y un ginecólogo por allá. La mezcla de los conceptos bellota y ginecólogo habría vuelto a hacer que a Daniela le girase la cabeza. O algo.

Lo sucedido anoche en la sala de expulsiones marca un punto de inflexión importante para las semanas que restan hasta el final. Sea o no en alianza con Aída, incluso con Ivonne, Daniela no va a descansar hasta desgastar a sus rivales. En los vídeos de Elettra vio que su cómplice en las críticas más duras era Aly. Anoche comenzaba a hacerle pagar tal pecado a su excompañera de trabajo con afirmaciones como esta: “Pero si ella decía que se iba al jacuzzi porque se ponía cachonda porque no podía hacer nada con Marco”. Lo dijo hablando con Aída e Ivonne. Se ha despertado la bestia, amigos. Esto no puede tener mejor pinta.

Aída sale muy reforzada por la gala de anoche. No solo porque se asegura dos semanas más en la casa al haberse librado de la nominación por la inmunidad decidida por la audiencia. En la casa tendrán más dudas sobre su aceptación entre la audiencia votante, porque frente a las negativas reacciones sistemáticas del público en plató no solo hemos decidido su regreso a la casa sino que la queremos ahí dentro y por eso votamos su inmunidad. Pero, sobre todo, a Aída le benefician los vídeos que vieron anoche en la sala de expulsiones.

Sin dar información del exterior, Aída le repitió una y otra vez a Elettra si le había dicho a Daniela todo lo que pensaba de ella. Recuerdo con precisión esa conversación en el jardín, en la que la italiana no sopesó la posibilidad de que poco después su supuesta amiga fuera a ver vídeos como los de anoche. Elettra afirmó que le había contado a Daniela todo lo que piensa de ella. Por tanto, anoche Aída se ganó que Daniela otorgue toda la credibilidad a lo que dice y confíe en ella de ahora en adelante. Ha sido muy inteligente la sarracena tras volver repescada. La fruta madura siempre termina cayendo del árbol. ¿Para qué menear sus ramas? Basta con esperar un poco.

Los orientales lo tenían muy claro hace milenios cuando decían aquello de: "Siéntate a la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo", muchas veces atribuido a al revolucionario mexicano Emiliano Zapata. Otro revolucionario, el Che Guevara, no estaba muy de acuerdo con esto pues decía: “No es de buen revolucionario, sentarse a la puerta de tu casa y esperar ver pasar el cadáver del imperialismo”. Y el científico Albert Einstein pone un punto de incertidumbre con su pensamiento: "La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa";

Observatorio de nominaciones

Anoche se votó de esta manera:

Aída > Elettra (3), Irma (2) y Emma (1)

Aly > Ivonne (3), Emma (2) y Daniela (1)

Elettra > Ivonne (3), Daniela (2) e Irma (1)

Daniela > Elettra (3), Irma (2) y Aly (1)

Ivonne > Elettra (3), Aly (2) y Marco (1)

Marco > Emma (3), Irma (2) e Ivonne (1)

Irma > Daniela (3), Elettra (2) y Aly (1)

Emma > Aly (3), Marco (2) y Daniela (1)

Nominadas Elettra, Aly, Daniela, Irma e Ivonne.

Interesantes nominaciones a la cara en la que a muchos se les cayó la careta. No tenían un Alejandro o una Aída en quien refugiar sus votos y esto hizo brillar como nunca los puñales a la hora de nominar. Elettra y Aly fueron a por Ivonne, dándole ambas sus tres puntazos. Aída, Daniela e Ivonne también coincidieron en dar la máxima puntuación a Elettra. Por otra parte, Marco pudo descubrir que no le separan tantas cosas de Aída puesto que ambos nominaron a Irma y Emma.

Volver a tener a Irma nominada es una gran tentación, aunque tener a tiro a Elettra tras la pillada de ayer y no aprovechar el momento puede ser un error. Con el corazón preferiría ver fuera a Irma. Con la cabeza a Elettra. Pero al final la audiencia votante expulsará a Ivonne, lo cual me parece un error ahora que se tiene como nuevas amigas a Aída y Daniela. Puede que al final no llegue a buen puerto esa alianza, pero yo daría un margen para poderlo comprobar.

Moleskine del gato

En el postgala Ivonne se preguntaba preocupada si a Sergio lo van a empezar a perseguir los paparazzis. Por suerte ignora que le van a llamar de los late night shows más prestigiosos de la televisión americana. De Jimmy Fallon a Seth Meyers, pasando por Jimmy Kimmel. Se van a pelear todos por tenerle en sus programas. ¡Vamos hombre!

Provocando cierto desconcierto en la casa, Elettra decía que escuchó a Aless diciendo “abujeros” cuando Jordi González le comunicaba a Daniela que está nominada. Cuando dice “abujeros” quiere decir “abucheos”, pero es que resulta que Daniela escuchó decir “te quiero”. “Qué majo Aless diciendo eso, ¿no?”, le decía Daniela a Aída. Sin embargo, Elettra fue diciendo que Daniela también había escuchado lo de los “abujeros” porque luego había comentado que estaba decepcionada con Aless por ello. ¿Alguien podría hurgar en el cerebro de Elettra para darnos un diagnóstico? Será un trabajo rápido, no hay mucho donde mirar.