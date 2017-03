Ivonne se despide de todos menos de Irma

No sé si es el mejor de los ejemplos comprobar que en cada gala con visitas de familiares el momento más emotivo es cuando sale un perro. O varios. Medir las emociones dependiendo las reacciones de cada uno es un error. Algunos somos más expresivos que otros, de igual manera que no siente más la desaparición de un ser querido quien más llora. En todo caso, los más fríos anoche fueron Marco Ferri e Irma Soriano. El primero parecía más interesado en comprobar que no se movía el pañuelo del bolsillo de su americana que de disfrutar de las visitas de su padre y hermana. Por su parte, Irma le reclamó a su marido más lengua en los besos, y si el encuentro llega a durar más igual hay que llamarlo ‘vis a vis’. Pero emoción, lo que se dice emoción, no vi mucha ni con él ni con su hija.

De Italia vinieron los de Marco y los de Elettra. Estaban muy perdidos porque no hablan nada nuestro idioma. Curioso que los dos concursantes del país alpino tuvieran dificultades para hablar en su lengua materna con sus familiares. Dos meses de encierro parecen suficientes para olvidar lo más básico. No obstante, quedaron muy sorprendidos por las visitas. Especialmente Marco, que no esperaba ver a Ricardo Ferri en Guadalix, tampoco a su madre en el plasma.

Algo se me escapa porque ya en la sala de expulsiones Marco le contó primero a Aly y luego a Aylén lo que le había dicho su madre y no vi que provocase ningún drama. En resumen, la buena señora le dijo en su mensaje grabado que le ve más feliz y contento con Aly. O sea, vino a sugerir que dejase a Aylén. La madre de Marco es de Malyson y la de Elettra de Blumetra. La esposa de Tonino viajó sola esta vez, lo cual evitó que asistiéramos a nuevos roces televisados entre la de pareja. Le recomendó a su hija que diera un abrazo a Daniela, lo cual tendrá como consecuencia una reconciliación forzada que ninguna de las dos desea realmente.

Aly no solo supo que la madre de Marco está con ella, sino que vio como sus amigos y compañeros de piso gais decían que Aylén es su competidora. La americana va a acabar hecha un fucking lío por tantos fucking entrometidos decidiendo por ella en su fucking relación con el fucking italiano. El vídeo de su familia americana fue mi preferido de la noche y desmiente lo que cree Aída sobre que no tiene buena relación con sus familiares. Hermana, madre y abuela dieron muestra de lo contrario. Con sus amigos apenas habló porque perdió el tiempo en varias ruedas de abrazos. Fue terminar de abrazarlos uno a uno y vuelta a empezar, como en un bucle sin fin.

La amiga de Aylén no vino desde Argentina porque vive en Barcelona desde hace tiempo. Su encuentro fue tan lánguido y desangelado como es ella. También me pareció lánguida la prima a la que Daniela trata de hermana, aunque con bastante más encanto. Aunque para encanto el de su abuelita, la más achuchable de entre los que pisaron anoche la casa. Ya he mencionado a los perros de Emma, estrellas indiscutibles de la noche. Parecían perdidos entre tantas luces de colores, aunque no tanto como su madre, que no sé si intentaba ser graciosa al proponer que los perros buscasen el maletín. Emma saludando a su madre parecía estar frente a un espejo. Son tal para cual.

Y la más intensa fue una vez más Aída. Pudo ver a sus hermanos en el plasma. Iván nos hizo saber que son la familia ‘amasuvida’, pero cuando Aída se rompió fue al ver a “madre”. Mari Ángeles es la única capaz de domeñar a su hija. Ella no fue a imponer su criterio, respetando plenamente las decisiones de Aída en la convivencia. Eso sí, por si tuviera que elegir entre salvar a otra concursante o a ella misma le dejó bien claro que “primero tú, luego tú y después tú”. Fue el mensaje más práctico, repetido con vehemencia porque Aída seguía fuera de sí por la presencia de “mi maravillosa madre”.

No tuvo que decidir nada Aída. Primero porque los familiares no solamente fueron quienes nominaron, también ellos tuvieron la responsabilidad de salvar a una de las nominadas, haciendo que subiera Aylén y se convirtiera en la tercera de la terna. Tampoco habría tenido duda Aída porque Daniela no quedó nominada. Y, por si esto fuera poco, la audiencia tampoco eligió a los alienígenas para decidir la salvación. Aunque se había anunciado que el privilegio estaría en manos de un concursante, como suele ser, al final hubo que decidir entre alienígenas y humanos. Ganaron estos últimos, lo cual no puede sorprender porque eran 6 contra 3, y tras la expulsión de Ivonne quedó en 6 contra 2.

Normal que los seguidores de 6 concursantes se impongan a los de 2 o 3. Supongo que la medida intentaba acallar las acusaciones de favoritismo hacia Aída. Algunos presuponían con tanta torpeza como desconocimiento que el privilegio de la salvación estaba puesto para ayudar a que esta concursante llegase hasta la final. El fallo de tan falaz argumentación es ignorar que desde hace tiempo es un privilegio recurrente, que en varias ediciones ha existido cada semana, ya fuera para el concursante que encontrase un determinado objeto o por decisión de la audiencia. Si se hubiera propuesto el primer método de los mencionados creo que quienes se quejan siempre y por todo dirían que a Aída le habrían soplado previamente dónde iban a esconder el objeto. O alguna otra cosa peor.

Algunos parece que se levantan cada mañana pensando cuál será su amarga crítica del día en Twitter e inventando una tontería mayor que la anterior para acusar de manipulación a Gran Hermano. Es cansino ver repetida la acusación de “tongo” (concepto que ni siquiera usan con propiedad) semana tras semana. Y nunca rectifican cuando pasa lo de anoche. Está claro que esa forma de plantear la salvación perjudicaba a Aída, fuera como fuera. Pero eso no interesa resaltarlo. No dejes que la realidad te estropee una buena noticia, dice un corolario muy conocido entre los profesionales del periodismo. Extensible a los tuiteros amargados en esta otra versión: No dejes que la realidad te estropee un tuit crítico.

Estando nominada Aylén lo normal es que saliera ella en lugar de Aída. Aunque tuvo el apoyo de todos, excepto de la sarracena, para quedarse en la casa como concursante de pleno derecho en estos últimos cuatro días se ha granjeado la enemistad de Elettra y Aly por un quítame allá esos michelines. Aída ya se había puesto en contra en cuanto supo que podía convertirse en concursante. Lo normal es que los seguidores de Elettra y Aly fueran contra Aylén en esta expulsión, pero mi olfato felino me dice que pueden unirse contra Aída.

Esto que digo pone muy cuesta arriba que Aída pueda seguir en el concurso, lo cual nos garantizaría una desdichada recta final, mal colofón de una edición que solamente ella ha logrado enderezar. Ni Terelu, ni Matamoros, ni mucho menos la pareja montajista. Aquí la que ha levantado esto y nos ha vuelto a ilusionar a muchos enfermos de Gran Hermano no ha sido otra más que Aída. Espero que la sensatez vuelva a apoderarse de la audiencia votante, y Gran Hermano deje de sufrir esa insufrible pinza que asfixia el formato. Hablo de la pinza que forman de un lado carpeteras enloquecidas y del otro los absurdos conspiranoicos obsesionados por trampas inexistentes. Si Aylén no sale esta semana propongo que sea ella a la que enviemos de intercambio a Brasil. No podremos quitarnos todavía de encima a los muermos de Emma e Irma, pero al menos perdamos de vista unos días a la argentina.

Ivonne Reyes fue expulsada anoche por un 54,6 % de los votos. Esta concursante salió de la casa después de protagonizar el encuentro bochornoso de la noche. El concejal hizo su aparición con fondo musical de ‘Oficial y caballero’, aunque atendiendo a sus gestos yo hubiera puesto ‘Hola, don Pepito’. El ramo de flores que entregó Sergio a Ivonne hizo anoche viaje de ida y vuelta. Ya en plató, la entrevista fue tan insustancial como cabía esperar, y no tiene la culpa Jordi González. Eso sí, he de decir que Ivonne estuvo impecable en su despedida desde plató. Amable y cariñosa tanto con Elettra como con Aída, sus palabras confirmaban ese intento de equidistancia permanente que ha caracterizado el concurso de Ivonne.

La despedida de Ivonne a los que han sido hasta ayer sus compañeros de encierro puede traer cola. No pudo ser casual que se despidiera uno a uno de todos sus compañeros excepto de Irma. Cuando repasaba el plano general y teniendo ya Jordi la palabra, Ivonne interrumpía fugazmente para decir: “Aly, mi bella Aly”. Sin embargo, ni una palabra a Irma. No pasó inadvertido este gesto a la presentadora. Noté en su cara que quedaba descolocada ante la inesperada situación o pas . Inesperada al menos para mí. Estoy seguro de que este desprecio de Ivonne le ha dolido más que las bravuconadas de Aída. El mediocre concurso de Ivonne ha tenido por lo menos un buen epílogo.

Acabada la gala hablaban Elettra y Aly de que Aída se mete con el físico de la gente y Daniela dejaba caer entre afirmando y preguntando que ellas también lo hacen. Lo negaron las dos con cierta contundencia. Porque claro, deben pensar que no recordamos lindezas como estas en la boca de Elettra: “se le juntan las tetas, con el culo”, “tiene el culo en las rodillas”, “cara mono”, “celulítica”, “culo plano”, “fea”, “sin curvas”, “Esa nariz y barbilla caídas que tiene son de bruja”, “saco de huesos” y muchas más.

Aunque más fuerte me parecen algunas cosas dichas por Alyson Eckmann, en particular hablando de Aída. Primer ejemplo: “Tiene el pelo más envidiado de España. Y el chocho más usado también. Si su cara esa así cómo será su coño. Con dientes, a lo mejor”. Segundo y último ejemplo (tengo más, pero basta con esto): “¿No limpias tu casa? ¿No tienes marido que tienes que cuidar? ¿No sabes cocinar? (Y no tienes hijos) porque eres una amargada y tú útero es ambiente ácido. Jaja”. La señorita del útero ácido se hacía mucha gracia a sí misma por la ocurrencia. A mí no me hace ni pizca.

Observatorio de nominaciones

Nominaron los familiares y la cosa fue así:

Irma > Aída (3), Daniela (2) y Aylén (1)

Aly > Daniela (3), Aylén (2) y Aída (1)

Elettra > Aída (3), Aylén (2) y Emma (1)

Daniela > Irma (3), Aly (2) y Aylén (1)

Aída > Irma (3), Elettra (2) y Emma (1)

Aylén > Elettra (3), Irma (2) y Aly (1)

Emma > Aída (3), Aly (2) y Elettra (1)

Marco > Aída (3), Elettra (2) e Irma (1)

Nominadas provisionales: Aída, Irma y Elettra. Irma fue salvada y subió Aylén. De nuevo el marcador de Marco queda a cero. El hecho de que Ivonne la llamara “ganador” debió hacerle albergar esperanzas de que tiene el maletín casi asegurado.

No todos los familiares respetaron la decisión de los concursantes. Elettra y Aída habían anunciado una cierta tregua nominatoria que no se produjo. Creo que la gran beneficiada de estas nominaciones de familiares y amigos fue Daniela, que habría salido nominada en caso de haber sido normales. En todo caso, estas nominaciones son siempre más importantes por la información que algunos logran transmitir a los concursantes que por el resultado de los votos. Ya he comentado lo del amigo de Aly diciendo que Aylén es su competencia. Los familiares de Elettra hablaron con los votos al no nominar a Daniela, lo cual se suma al abrazo pedido. Aunque tal vez fue “madre” quien reveló algo que Aída desconocía: los conjuros satánicos de Elettra.

Decía Mari Ángeles que había hecho vudú o algo así. Igual es peor porque lo que Elettra intentaba era sacar el diablo del cuerpo de Aída. Semejante barbaridad merecía ser conocida por Aída, lo cual generó un enfrentamiento excesivamente tenso entre esta e Irma. Irma siempre le ha reído las gracias a Elettra y anoche intentaba disculpar a la italiana. Se metió dónde no la llamaban y salió trasquilada. De eso me alegro, aunque no apruebo en absoluto los malos modos de Aída. Hablando de malos modos, el marido de Irma también se lució imponiendo su salvación sin ni siquiera dignarse a consultar a los familiares de Elettra, que no debían enterarse de apenas nada. Feo gesto.

Moleskine del gato

Nos dejaron con la miel en los labios al decirnos que el marido de Irma le iba a pedir que abandonase. Me acordé de la mujer del apoderado Fran (GH 15) y su demoledora salida de la tarta. No cayó esa breva y en lugar de lo prometido resulta que maniobró para salvar a su mujer de volver a sentarse en la sala de expulsión el jueves próximo. Tengo pesadillas en las que Irma, Emma y Marco llegan a la final. Pero no es en un GH VIP, sino en GH SS, o sea, sin sustancia.