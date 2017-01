Salió Toño entre confiado y resignado a su destino

Toño confesó que el lunes al ver que uno de los nominados tenía más de tres cuartas partes de los votos se temió que iba a ser el primer expulsado de este GH VIP 5. Hasta ese momento, y también después, Toño ha vivido entre confiado y resignado a su destino. Sospecho que sobrevaloró el apoyo que podía tener por parte de todos aquellos que no simpatizan con Belén Esteban. Y cuando pensó que podía perder esta batalla en el primer asalto optó por asumirlo con pasividad, demostrando pocos recursos. O pocas ganas. Debió luchar por evitar ser el primer expulsado. Anoche asumía que habría cometido errores y pedía un tiempo para analizarlo todo. Seguramente llegará a la conclusión de que algo debió hacer.

No sé quién estuvo mejor en la entrevista, si Jordi o Toño. Mano a mano, los dos nos dieron una colección de momentazos televisivos en una de las entrevistas más largas que recuerdo en este programa . Toño hizo en plató lo que no quiso hacer en la casa. Tomó el toro por los cuernos y se hizo el amo de la situación. Su vehemencia, mal interpretada como mala educación por la defensora de Ivonne Reyes, dio paso en algunos momentos a la emoción, y en otros al buen humor. Con los ojos llorosos reconoció lo mucho que le ha costado estar separado de su esposa, justo antes de acercarse a besarla. Pero lo más llamativo es que hizo una radiografía de la casa acertada en su conjunto.

Que Toño echase la culpa al “programa de la tarde” de su expulsión es contradictorio con lo que ha dicho en la casa de Guadalix. Decía que tener en contra a ese programa era una garantía para permanecer en la casa mucho tiempo. No era la primera vez que escuchaba a alguien manejar este argumento y nunca me ha parecido acertado. Lo cierto es que negar que Toño ha sido expulsado por haber cruzado la barrera para convertirse en enemigo de Belén Esteban es negar la realidad. Su actuación en el concurso no ha merecido el castigo de salir expulsado con un 75,97 %. Ha podido cometer errores igual que otros concursantes, pero nada importante. Es tan desproporcionado el porcentaje de votos en contra como lo fueron los 28 puntos que obtuvo en las nominaciones una semana antes.

En todo caso es algo que podía pasar. Todos los concursantes tienen que apechugar con la mochila de aceptación o rechazo por parte de una audiencia que les conoce previamente, en mayor o menor medida. No me parece ni bueno ni malo que el apoyo a una persona ajena al concurso repercuta negativamente en un concursante. Sí constato con pena que la audiencia sigue sin apoyar el espectáculo. Ese tercer guionista, que es la audiencia votante, parecía más profesionalizado últimamente. La creciente influencia de las redes sociales convierte a la audiencia en un guionista mejor informado. También el paso del tiempo convierte a la mayoría de espectadores en auténticos expertos en Gran Hermano.

Todo esto que cuento hacía presagiar una evolución positiva de las decisiones de ese tercer guionista, cada vez más preocupado en preservar el espectáculo. El espectador castigador iba dando paso cada vez más a un espectador que prioriza su propia diversión. Si esto hubiera sido así, esta semana Toño no estaría en la calle. Su expulsión supone la disolución del dúo que formó con Alejandro Abad. Ellos dos han sido lo más divertido que hemos tenido en estos primeros once días de edición.

Además, con la expulsión de Toño nos perdemos la lucha de Leónidas y sus 300 hombres en las Termópilas. El problema es que los ‘espartoños’ no han llegado ni a 300. Toño le ha copiado a este gato el símil, utilizado para Pepe Herrero en GH El reencuentro. Son muchas las diferencias entre este caso y aquel. Principalmente que entonces la historia no era solo de Leónidas y sus 300 sino también de un hombre que se enfrentaba solo al poderoso. O sea, el jugador de blackjack que gana a la banca. No había nada de eso esta vez, aunque confieso que me hubiera gustado ver las reacciones de algunos al ver que se salvaba Toño.

La audiencia no solamente sigue anclada en su papel de Dios castigador en lugar de considerar más importante preservar el espectáculo. Además, algunas de sus decisiones parecen incomprensibles. Anoche vimos un preestreno desenchufado de la canción que en poco más de un día han compuesto y grabado. El artífice de ese logro ha sido Alejandro Abad, y lo ha hecho sin una sola discusión, manteniendo el buen tono y con una mecánica de trabajo impecable. La audiencia tenía que premiar a uno de los concursantes con el privilegio de la salvación y eligió a Tutto, cuya labor no ha pasado de ser un ayudante más o menos eficaz. ¿Alguien lo entiende? El desconocido Tutto preferido de la audiencia, en lugar de Alejandro Abad. Esto no parece tener arreglo. Otro acierto de Toño en su análisis del concurso fue prever que Tutto no se salvaría él mismo, sino que salvaría a Alejandro. Efectivamente, así fue.

Todas las miradas y comentarios hoy se centrarán en el error de Toño en su despedida de la casa desde el plató, descubriendo el pastel del engaño de Tutto. “Cómo me la has colado con que has estado en Miami”, decía Toño ante el pasmo de Jordi González y de toda la audiencia. El momento fue impactante y puede tener consecuencias, pero me parece mucho más importante la ayuda de Toño a Tutto cuando, embargado por la emoción, clamaba ante la audiencia por la injusticia del desahucio del hogar familiar del canario. Esa parte de la vida de Tutto, que nada tiene que ver con el concurso, es suficientemente sensible como para que influya en el futuro de este concursante. Creo que Toño le ha proporcionado un salvoconducto para evitar ser expulsado durante semanas. Lo que hizo anoche por él es impagable.

Luego vino la supuesta metedura de pata. ¿Realmente se equivocó Toño descubriendo la mentira de Tutto? Si fue así debieron de actuar las fuerzas de la justicia divina. La falta de lealtad de Tutto habría tenido su castigo en ese error. Viendo la reacción de Toño, como cogió el vaso y bebía como queriendo ser tragado por la tierra, creo que sí fue un error, aunque el poderoso inconsciente le pudo arrastrar a ello. Estuvo generoso en su despedida. No creo que este justificado el mosqueo de Daniela por lo del “Estratégoris”. Ella cree que lo pronunció mal y yo que dijo lo que quería decir. Anoche volvía a dar una muestra palmaria de su discurso cambiante cuando negaba que ella hubiera acusado a Toño de ser estratega, lo cual no solamente es falso, sino que fue justo lo que hizo un instante después.

Tutto fue rápido para arreglar la metedura de pata de Toño. Es pasmosa la facilidad que tiene para mentir, lo cual volvió a demostrar anoche improvisando una explicación medio creíble a lo dicho. No servirá ese error para que duden de que es una estrella internacional, simplemente será un argumento más que ya utilizaban anoche para atacar a Toño Sanchís. Creo que Aless será el único que, antes o después, cuestionará la historia de Tutto. Este concursante ha hecho famoso un eslogan que comienza pidiendo “cero dramas”, pero es capaz de convertir lo más nimio precisamente en un drama. El embajador del buen rollo es precisamente el que peor rollo transmite.

En los días y horas previas a las nominaciones se intensifican las maniobras de algunos concursantes para intentar evitar o dirigir determinados votos. En esto es un experto Alonso Caparrós, sin darse cuenta de que esa es una maniobra delicada que se debe hacer tomando ciertas precauciones. Diré que Alonso no disimula nada que está haciendo la pelota. Lo hace con un extraordinario descaro, por lo cual no pasa inadvertido ni al propio concursante ni al espectador. Otra medida importante es no decir nada que perjudique la propia imagen. Evitar una nominación a cambio del desprestigio personal es un mal negocio lo mires por donde lo mires.

Ayer Alonso pillaba por banda a Sergio para hacerle un poco la pelota al tiempo que le prevenía sobre Marco. Supongo que intentaba sugerirle que nominase al italiano, lo cual indirectamente podía reportarle una nominación menos si el concejal cambiaba a Alonso por Marco en sus objetivos nominatorios. Lo increíble fue el discurso empleado. Dice Alonso que prefiere un ganador “made in spain con denominación de origen”. Luego contaba la historia de españoles inmigrantes frente a esos “italianos que siempre han venido a pensando que hacían así (un chasquido de dedos) y se llevaban por delante a todas nuestras mujeres, y eso lo llevan en los genes”. Son palabras textuales. Igual es cosa mía, pero creo que esas palabras son susceptibles de ser consideradas un ejemplo de xenofobia. Y de mezquindad.

Luego, tras la gala, Alonso pedía perdón a Irma primero y a Emma después. Ante las dos lloraba y se daba golpes de pecho, terminando la conversación con un abrazo. Habían sido dos de sus nominadas. Me quedé esperando la petición de perdón, las lágrimas y el abrazo a Ivonne, su tercera nominada. Lo de Alonso es muy fuerte. En serio, me quedo sin palabras.

Observatorio de nominaciones

Las nominaciones fueron anoche como sigue:

Emma > Tutto (3), Marco (2) y Sergio (1)

Daniela > Alejandro (3), Alonso (2) y Emma (1)

Aly > Alejandro (3), Emma (2) y Irma (1)

Irma > Tutto (3), Alejandro (2) y Alonso (1)

Alonso > Emma (3), Ivonne (2) y Marco (1)

Elettra > Alejandro (3), Alonso (2) y Tutto (1)

Tutto > Daniela (3), Ivonne (2) y Sergio (1)

Alejandro > Daniela (3), Elettra (2) y Marco (1)

Aless > Tutto (3), Alonso (2) y Alejandro (1)

Sergio > Irma (3), Alejandro (2) y Alonso (1)

Ivonne > Tutto (3), Alonso (2) y Alejandro (1)

Marco > Alejandro (3), Alonso (2) y Emma (1)

Nominados provisionales: Alejandro, Tutto y Alonso. Al salvar Tutto a Alejandro sube a la lista Emma. Por tanto, nominados definitivos: Tutto, Alonso y Emma.

Decepcionantes las nominaciones de Aly, que terminó integrada en la pandilla que tiene como jefa a Daniela. Lo dijo la propia Aly el día anterior, no quito ni pongo una coma. Al finalizar la gala Aly reportaba su nominación a la jefa. Todo en orden. Emma, Irma e Ivonne daban sus tres puntos a Tutto porque se podía salvar de la nominación. Tal vez no valoraron que precisamente por eso igual les convenía repartir mejor sus votos para evitar quedar ellas mismas a las puertas y poder subir a la terna de nominados. Pocas excusas más tontas que esta. Como había anunciado previamente, Alonso no nominó a Irma, a pesar de lo cual montó después el drama ya referido. A Emma la nominaron Daniela, Marco, Aly y Alonso. Los dos primeros le dieron el punto solitario. Ese que tantas veces se excusa diciendo que no es suficiente para salir nominado. Ya se ve que sí. Daniela decía después que solo diría a quien la había dado ese punto si esa persona quedaba nominada finalmente. Lo veremos el domingo.

Buscando el espectáculo diría que es recomendable expulsar a Emma, pero esta semana no veo otra salida que salga Alonso. En cuanto se vean sus palabras referidas a Marco y los bárbaros italianos que nos quitan las mujeres le van a llover votos a chorros.

Moleskine del gato

Disfruté anoche la larga entrevista a Toño. Echo de menos entrevistas más largas, aunque reconozco que no todo el mundo da tanta miga. Toño ha sido un concursante algo pasota, todo lo contrario que demostró anoche como entrevistado.

Me faltó la prometida conversación entre Jordi y Daniela sobre su nombre, aunque algo debieron comentar con ella porque el ‘súper’ ha pasado de llamarla Alexandra a Daniela. Como debe ser.

Nadie nominó a Aless. Es un castigo que no merecemos. Se trata de un concursante hipócrita, cobarde, rabioso y malhumorado. ¿Cuánto tiempo más tendremos que aguantarle? Súper, haz algo. ¿Me estás escuchando, súper?