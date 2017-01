Comenzó una edición que puede convertirse en mítica

Nos avisaron que entrarían como pudieran y vimos que era bien cierto. Ivonne Reyes entró tragándose una puerta de vidrio. Casi se deja la nariz en el intento. O se hace una rinoplastia en directo. Menos mal que dio también con la pierna, lo cual debió amortiguar un poco el golpe. Fue la entrada más sonada, concretamente hizo ‘clonc’. Toño antes de entrar tuvo que sufrir una prueba de fidelidad a su mujer, a la sazón administradora única de su empresa, o sea, la responsable última de los desvelos de Belén Esteban, ganadora de una anterior edición. Esto parecía un reality de esos chilenos, poniendo a prueba el amor de Toño por su esposa. La imprevista culpable de tan dura prueba a Toño fue Aly, que en cierto momento puso sus dos poderosas razones (¿se puede decir “poderosas razones” para referirse a las tetas sin que te llamen “machista”? digo más, ¿se puede hablar de las tetas de una concursante?) en la cara de Toño.

Lo de Aly no fue por gusto, sino que se vio obligada por falta de espacio. Las paredes de la sala donde aguardaban para entrar cuatro concursantes se iban estrechando hasta aprisionarlos como sardinas en la lata. Ellos eran Toño y Alejandro. Ellas Daniela y Aly. El espacio menguante una de esas salas de máquinas del programa que sirvieron para armar una gala de presentación entretenida, con más ritmo que otras veces y más notable que las últimas. La cosa pinta bien. Como dicen los gitanos: “Lo que bien empieza, bien acaba”. A un casting impecable (con matices) le acompañó una buena gala, que concluirá mañana martes con una segunda parte.

En realidad, la entrada de Toño estuvo rodeada de simbolismos, y no muy a su favor. No sé si en venganza por ser el concursante con más alto caché, Toño tuvo que empezar arrastrándose literalmente por el suelo. Luego le hicieron esperar mucho rato ( Gran Hermano es una prueba de la paciencia donde hay que acostumbrarse a esperar) al lado del maletín con el premio del programa, pero encerrado en una urna, y con orden de no tocarlo. Nada de tocar un dinero que no es tuyo, Toño. Es el mismo maletín que se llevó hace un par de temporadas la que fuera su representada, de la que ahora no quiere ni decir el nombre. Toño no se acercó al maletín en ningún momento, pero al rato tenía a Aly pegada, cuerpo contra cuerpo. Tal vez el destino quiso compensar tan amargo comienzo.

Lo de la sala menguante fue más interesante que las otras, aunque también me hizo reír ver a Elettra corriendo por la cinta y olvidándose de colocar la maleta en su casillero. No sé si fue más gracioso lo de la italiana loca o lo del concejal pepero, que andaba con pasitos cortos, como a lo Chiquito de la Calzada. Es lo que recomiendan para bajar una cuesta pronunciada, ignoro si también vale para correr la cinta. Atención que el concejal parece uno de los pocos solteros del grupo, y parece que no le importaría encontrar pareja en la casa. Raro toparse con uno de su partido que busque carpeta en lugar de sobre. Junto a la ‘Lambo’ (oído en la red, es diminutivo de Lamborghini) y Sergio (el concejal) también corrió la cinta Alonso (de los Caparrós de toda la vida). Aunque pudiera parecer lo contrario, el presentador no entró queriendo ligarse a los otros dos, es que sigue teniendo los mismos tics que en la granja aquella de Terelu.

Las otras dos salas tuvieron menos gracia. En una había vientos huracanados y un cristal lleno de dedos que no le habría venido mal a Ivonne en la puerta contra la que se estampó. La otra era ese cuarto oscuro del que salía Ivonne cuando se tragó la puerta. Se explica así que no eran ansias por entrar en la casa, sino que venía de la penumbra. Y que ese pasillo (que en GH 17 conducía a cierto club de ingrato recuerdo) es muy traicionero. A más de uno le he visto toparse con la puerta, pero no con tanto garbo como la venezolana. Con ella estuvieron en la oscuridad Emma y Tutto. En la sala de los vientos Irma, Aless y Marco.

Así como quien no quiere la cosa he mencionado ya a los trece valientes que habitan desde anoche la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Entre los VIP súper famosos se han colado algunos que solo conocerán los que siguen ciertos formatos televisivos, como la saga “Shore” o esos realities chilenos de los que antes hablaba. De Elettra podemos esperar cualquier cosa. La chavala tiene al aval de su pasado televisivo. Mientras no se le gire la cabeza todo va bien, pero en cuanto la discusión sube un poco el tono tiende a soltar la mano. Dicen las malas lenguas que la pusieron anoche a correr la cinta para dejarla sin fuerzas y que no le quedasen ganas de pegar bofetadas el primer día. Marco también tiene una fama procedente de su experiencia televisiva. Parece que es el mueblazo de esta edición. Zapato, dirían algunas que yo me sé. Pero es un zapato VIP y de muy buen ver, a juego con su pareja, que le defiende en plató y famosa por lo mismo que él. Del vestido con censura incorporada en los pechos no diré nada. La diferencia entre ir desnuda y eso es que de esta forma no le quitarán la cuenta de Instagram por mostrar pezón. Iba a prometer que no hablaría más de tetas en este escrito, pero mejor hago antes un repaso de la gala, no vaya a ser que algo se preste a volver a ese tema.

Si Elettra y Marco son menos conocidos, de Sergio podemos decir que la categoría de VIP se la da el cargo. Es el segundo concejal que pasa por el VIP, esperemos que no termine de forma ten abrupta como la del año pasado. Este dice que es “correzto”, lo cual no deja de ser un oxímoron. Bien mirado, ser concejal no impone carácter. Si fuera diputado todavía. Incluso senador, esa rara especie todavía existente. Pero concejal no. Concejal eran el médico y el camarero del pueblo de mi abuela. Lo bueno es que eso facilitó el acuerdo para despachar medicinas en el bar. Siempre con receta médica, por supuesto. La política local no hace distingos, igual que GH VIP. Por eso tenemos de concursante a un concejal viceverso al que su partido le pidió la semana pasada que entregase el carné. Creo que no lo ha hecho. Es como aquel personaje de la película de Colomo ‘La vida alegre’ contando que le han echado de casa y cuando le preguntan dónde está viviendo ahora responde: “No, si me han echado, pero yo no me he ido”.

Luego está el auténtico desconocido. Un VIP de palo, que debe hacerse pasar por estrella internacional de la música, venido directamente de Miami, cuando en realidad es cristalero y viene de Canarias. El nombre le acompaña. Si me dicen que Tutto Durán es más famoso que Juan Magán me lo creo. Para dedicarse al regaetton tiene mejor nombre que Pitbull. Tutto suena a perro, pero no tanto. Si dudan de su fama internacional lo puede pasar mal, aunque como la decisión esté en manos de la audiencia me temo lo peor. Somos unos blandos últimamente. Entre los primeros comentarios de Tutto me llamó la atención el siguiente: “Y ¿para mear y todo lo demás?”. Sin entrar en lo que pueda considerar “todo lo demás”, es un comentario que no haría una estrella internacional.

Lo mejor de esta trama es ver a Alejandro Abad, compositor, productor musical, cantante, con festivales de la OTI (¡qué recuerdos!) y Eurovisión a sus espaldas y recién llegado de Miami (él sí), diciendo que conocía a Tutto y sus grandes éxitos. Ahora será su cómplice. A ver si resiste a la tentación de decir que él sí es una estrella internacional, y no ese fake de famoso. Alejandro dice que no compone canciones sino éxitos, y luego nos enteramos que es suyo aquello de ‘Dile que la quiero’, que cantaba David Civera. El éxito está muy sobrevalorado. Toño demostró su gran delicadeza al hacer esta afirmación delante de Tutto, supuestamente el puto amor del reggaeton ahora mismo: “Es que yo eso del reggaeton…”

No solo me llamaron la atención las entradas de Ivonne y Toño. Es más, antes de dejarse la nariz en la puerta, Ivonne ya había reclamado la atención del súper. “Súper salúdame por favor, que me siento ignorada”, dijo. Y luego pidió que alguien le tocase. Que aprenda de Aly, a ella no le hace falta pedirlo. Alejandro beso el suelo como si fuera Julio Iglesias, o un familiar lejano del Papa (de cualquier Papa). Dado que la casa está intacta como la dejaron los concursantes de GH 17, no podría asegurar que Alejandro no se llevase a la boca alguna de las pelotillas de Fer. O cosas peores. Yo andaría con cuidado, no vaya a salir por algún lado la prótesis de pelo de Miguel. La que fue pasto de las llamas no, la otra.

A destacar entre los modelitos el de Elettra, con las largas puestas y restos de un gallo encima de los hombros. Eso era lo visible. No lo pudimos comprobar, pero por propia confesión supimos que no llevaba bragas. A lo de no llevar bragas se le da demasiada importancia. Si Elettra no lo dice hubiera sido improbable que lo adivinásemos. Como pasa con frecuencia, lo importante es contarlo. Esta concursante seguro que lo sabe bien. Emma no dijo nada al respecto (lo cual se agradece), pero sí otras cosas curiosas o interesantes. Por ejemplo, que fue espermatozoide. No aclaró si en una anterior reencarnación. O algo. Aunque de los vídeos de presentación destacaría la frase pronunciada por Marco: “Soy un cazador de sueños”. No lo había oído nunca antes. Es muy original, ¿no? Pues no. Y el comentario acertado de la noche lo hizo Irma cuando le preguntó a Gibaja por su acento mexicano. “Hablo raro”, respondió. Nos habíamos dado cuenta.

Terelu Campos será la habitante 14 durante unos días y a partir de mañana martes. Su labor será darles de comer. Apuesto a que come más ella que los demás. Junto al VIP que no lo es, lo de Terelu fue gran sorpresa de la noche. No sé cómo agradecer tanto. La edición que anoche empezó apunta maneras. Tiene todo para convertirse en auténticamente mítica. Ahora hace falta ver como marida el grupo. En apariencia, tal vez faltan villanos, pero igual están tapaditos, esperando su oportunidad. Terelu no cuenta. Primero porque no será concursante, y luego porque a ella le importa todo una porra. ¿Qué no?

Moleskine del gato

Se empiezan a apuntar posibles alianzas. El trío “cassette”, formado por Toño, Alonso y Alejandro, puede ser una de ellas. Les han obligado a compartir dormitorio y son nostálgicos de las cintas de cassette. Además, Alonso y Toño fueron compañeros de colegio. Al parecer, Alonso entrenaba a Toño (hablamos de fútbol). Veo a Alonso con demasiadas ganas. Ya le proponía anoche a Alejandro hacer un show musicovocal. A ver lo que tarda en proponer jugar a ‘Furor’. Otra alianza es casi orquestada desde el exterior, antes del comienzo de edición. Es la formada por Daniela, Aly y Elettra. De momento ya duermen en camas contiguas, si no me equivoco. Ese trío promete, y mucho. Trío de chicos y trío de chicas. Pues minipunto para todos.

Una vez más Jordi se puso al mando de esta edición VIP. Solo tengo una palabra: enhorabuena. La misma para el equipo del programa. ¡Buen trabajo!