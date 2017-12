Viernes 8 de diciembre: Hugo a Rubén: "Que decida el karma"

10.00 Los cuatro finalistas duermen plácidamente después de una noche cargada de emociones. En la sala de expulsiones hubo momentos cargados de tensión que continuaron cuando Jorge Javier se despedía momentáneamente de los 'revolutions' para continuar con la gala desde plató. En uno de ellos Rubén se puso en modus desafiante con Hugo, pero el uruguayo no entró al trapo: "Veo que tienes rabia contra mí, pero no me explico de qué es" , sentenció.