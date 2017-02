¡Elías señalado!

Fecha: 9 octubre 11:30

¡De héroe a villano! Esta mañana la Universidad se ha llenado de carteles y pintadas en las que se acusa a Elías de la desaparición de Ana Saura. De ser el candidato a rector apoyado por el 82% de los alumnos, ha pasado a convertirse en el enemigo público número. Yo cada vez tengo más claro que no está amnésico.

Y la única razón que se me ocurre por la cuál Juan Elías esté simulando una amnesia es porque es el responsable de la muerte de Ana. O sea, que aunque no he sido yo el de los carteles, estoy de acuerdo con todos. Incluso con estos.