"Yo la atropellé...pero no sé qué hacer, necesito un billete, me tengo que ir" . Es la frase que confirmó lo que sospechaba e hizo al testigo salir disparado hasta la comisaría más próxima para descubrir la identidad del hombre más buscado por la Policía y la Guardia Civil de Madrid en las últimas horas.

Eran las 12:20 en la localidad de Pozuelo de Alarcón , en la calle el testigo esperaba una cita con un conocido cuando escuchó la conversación entre dos hombres . El que vestía ropa de trabajo, cazadora azul y gorra de béisbol, visiblemente nervioso, le decía al otro "No sé qué hacer..." , el acompañante respondía "Ya está hecho, entrégate"... La conversación despertó la curiosidad del testigo que ya no pudo dejar de escuchar.

El de la gorra respondió "Pero yo le atropellé..." y su acompañante intentó tranquilizarle de nuevo "Pero tienes seguro"...al ver que no conseguía apaciguar al de la gorra el otro se marchó. El de la gorra volvió a la carga de nuevo, angustiado, agarró su teléfono móvil y llamó desarrollándose la siguiente conversación "Yo le atropellé...Fue esta mañana cerca de la parada ...No sé cómo salió...No sé...El parabrisas se rompió...pero no sé qué hacer...Yo necesito un billete...Me tengo que ir...El coche está en el trabajo...Yo dejé el coche ahí...El coche está ahí...Estaba la Guardia Civil...Y los policías y ya estaba muerto.