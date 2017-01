El tesoro de papel

"Viajar es un placer"

Yo lo aprendí cuando era pequeña y me quedaba horas mirando la bola del mundo que una Navidad me trajeron los Reyes. Desde entonces no hay cama que no me parezca mullida ni comida que me siente mal cuando estoy de viaje. Pienso que el mundo, en el fondo es un pañuelo, y que no hay nada más hermoso que pasearse por él. ¿Me quieres acompañar?