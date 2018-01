Viaje por el Japón desconocido y misterioso III: Gunma, seda y Daruma

No hay tejido como la seda oriental…Su tacto, su color, su finura…Por eso hoy nos vamos a asomar a la fábrica japonesa de Tomioka, en la Prefectura de Gunma, un increíble espacio en el que mujeres de varias generaciones han aprendido a conseguir el tejido textil más rico y preciado de todos los tiempos. Acaba de ser declarada Patrimonio de la Humanidad y es una visita obligada dentro de ese recorrido destinado a llegar al Japón recóndito y desconocido…Al Japón auténtico que todavía se conserva más allá de las guías de viajes…

La seda bruta nipona era un factor de crecimiento decisivo en ese momento así que para trabajar entre estos muros comenzaron a llegar mujeres de todas las partes del país. Se levantó en tiempo récord y en 1872 ya funcionaba con las primeras 150 máquinas que llenaban los 140 metros de largo del edificio. Casi igual que como veis hoy este pabellón central que no tiene columnas debido a la ingeniosa estructura diseñada por Ausguste Bastian. Las vigas del tejado descansan sobre una más grande horizontal que desplaza el peso hasta los muros exteriores.

Tienen bigote y barba muy característicos, y ojos en blanco. Lo normal es pintar la pupila derecha con un rotulador cuando se determina el propósito. Y cuando se cumple se cierra el círculo dibujando la izquierda. El ‘Daruma’ es el amuleto más solicitado de todo el país, sobre todo si lo bendice un monje que de alguna forma garantiza una intercesión divina ‘extra’…Si en un año la situación no cambia y tu petición no se cumple, puedes enviarlo de nuevo a ‘Shorinzan Darumaji Temple de Gunma’ que después de repetir la plegaria te lo devuelven a tu país de origen de manera gratuita. ¡Con esta garantía quién se resiste!.

No tengáis miedo a probar. Coged el pincel y concentraros…¡No es tan fácil cómo parece!…”Las principales dificultades”, nos dice este maestro que tiene una vida dedicada a ello, “son el pincel, que es diferente al que estáis acostumbrados, y dominar la curva”. Efectivamente de espirales están repletas las cejas y los bigotes que hacen tan particular a esta figura que transita por el mundo divino y humano con igual facilidad. Entre los personajes que no se resistieron a probar fortuna está Lady Di, esa Princesa triste que estamos empezando a descubrir en el aniversario de su muerte…Igual que este país, Japón, que buscamos desesperadamente en su esencia, en sus ritos, en su cultura…Nuestro paseo continuará porque queda mucho por conocer…