El mejor Abrines agrava la crisis de los Grizzlies de Marc Gasol

El mejor Alex Abrines de la temporada contribuyó esta madrugada al triunfo en la prórroga de Oklahoma City Thunder en casa de los Memphis Grizzlies de Marc Gasol (101-102), en una jornada NBA en la que Pau Gasol descansó en la victoria ante los Suns, en la que Nikola Mirotic y José Manuel Calderón vencieron, en la que Ricky Rubio cayó y en la que Willy Hernangómez no tuvo minutos.

El otro duelo español de la jornada no se pudo dar, ya que Willy Hernangómez no dispuso de minutos con New York Knicks ante los Chicago Bulls de Nikola Mirotic, un encuentro en el que se impusieron los de Illinois (104-102). Con ello, enlazan su segundo triunfo consecutivo, que coinciden con la vuelta del hispano-montenegrino (5-20), aunque siguen colistas del Este, donde los de la 'Gran Manzana' son décimos (12-13).