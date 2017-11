Baumann: "La Euroliga ha puesto a los jugadores en una situación imposible"

"Ha programado de forma cínica y deliberada los partidos en el mismo momento que las 'ventanas'"

Patrick Baumann señaló que ya sabían que los jugadores de la NBA no podrían participar en las ventanas de noviembre y febrero, pero sí en las de junio y septiembre y en los propios torneos internacionales. "No fue un capricho de FIBA. Fue una decisión unánime de todos los miembros FIBA. Creo que la Euroliga está actuando de mala fe. Usa esta situación como excusa y no pone una solución, algo que se podría hacer por decisión de su CEO. Todo el mundo excepto la Euroliga entiende la posición de la NBA, que es un miembro activo que alienta a FIBA para que el baloncesto siga creciendo", destacó.