El FC Barcelona Lassa despide a Bartzokas tras una temporada decepcionante

Nacho Rodríguez será el nuevo manager general de la sección con Rodrigo De la Fuente en su equipo

El FC Barcelona Lassa ha anunciado este miércoles la destitución del entrenador del primer equipo, Georgios Bartzokas, después de una temporada en el cargo en la que el equipo blaugrana ha encadenado decepciones en todas las competiciones y no ha logrado conquistar ningún título, mientras que Nacho Rodríguez pasa a ser el hombre fuerte de la sección como manager general.

El director de las secciones profesionales del Barça, Albert Soler, fue el encargado de anunciar el despido de Bartzokas, así como la confirmación de Nacho Rodríguez como "máximo responsable" de la sección, lo que hace dar un paso atrás a Rodrigo de la Fuente, que sí sigue en el club en un equipo colegiado junto a Juan Llaneza, al cargo del 'scouting', y Manolo Flores.

"No ha sido una buena temporada y no hemos estado a la altura de lo esperado en una sección profesional del club. No hemos sido noticia por buenos resultados, sino por todo lo contrario", lamentó Soler, sentado en la rueda de prensa junto al propio Nacho Rodríguez y al directivo responsable de la sección, Joan Bladé.

Según Soler, Bartzokas no es el único responsable de la mala temporada pero sí la cabeza visible de la mala implantación del modelo del club que quisieron poner en liza a principio de temporada, aunque defendió que el modelo en sí "no ha fracasado".

"Queremos continuar poniendo en valor el modelo del club, que se basa en ganar el máximo número de títulos con el máximo de jugadores de casa. El modelo no es el problema, pues funciona cuando se aplica bien. El problema es que no hemos sabido o no se ha aplicado el modelo bien", explicó.

"La foto final que tiene la sección en los tres últimos años no nos gusta a nadie. Ya anunciamos cuando empezamos la temporada pasada de que intentábamos cambiar el modelo hasta ese momento. Pero el modelo actual no ha fracasado, es bueno, lo que ha fallado es la aplicación. Con el cambio queremos devolver a la gente la ilusión de venir al Palau Blaugrana. Este año no hemos sido capaces pero seguimos en este empeño", aseguró Soler.

En este sentido, comentó que el "cabreo" del aficionado es por "cómo" se han perdido ciertos partidos, no por perder en sí en una temporada que negó que haya sido de transición. Con lesiones, mala planificación y tardía, salida de jugadores clave inesperadas como las de Abrines y Satoransky, y con una mala implantación del modelo, Soler señaló que la suma da "la tormenta perfecta".

NACHO RODRÍGUEZ, NUEVO HOMBRE FUERTE

Más allá del adiós de Bartzokas, otra decisión para enderezar el rumbo de la sección es otorgar a Nacho Rodríguez todos los poderes como manager general, tanto de gestión --como hacía desde su llegada-- como deportivo, relevando en el cargo a Rodrigo De la Fuente, ahora dentro de su equipo. "La figura del manager deportivo y del manager de gestión desaparece, y Nacho Rodríguez pasa a ser el máximo responsable completo de la sección", apuntó Soler.

Precisamente, Rodríguez defendió la salida de Bartzokas y pidió, antes de nada, exigencia. "Queremos un equipo y una sección con un nivel de exigencia mayor a todos los niveles. En estos meses todo ha sido muy plano, venía a los entrenamientos y no sabía si el equipo había ganado o perdido. A nivel de exigencia no hemos estado a la altura del Barça que siempre he conocido, y he aprendido aquí ese nivel de exigencia", argumentó.

En cuanto al nuevo entrenador, que todavía no tienen atado, comentó que buscan un perfil activo pero consciente del modelo a seguir. "Queremos un entrenador líder en todos los sentidos y que consiga los objetivos que no se han logrado. Vamos a ver un poco la situación de mercado y que se ajuste al perfil que buscamos. Consideramos que no vamos tarde. El entrenador es importante para las altas y bajas pero estamos atentos al mercado y tomaremos decisiones en base al mercado", comentó.

"El objetivo es tener un equipo competitivo que luche por ganar títulos. Creo que el modelo que tenemos que aplicar al baloncesto es el del balonmano. Este año dan una imagen buenísima aunque hayan perdido, hay un vestuario unido, un líder que es Pascual y jugadores comprometidos, como Noddesbo, que se fue emocionado. Nuestro objetivo debe ser estar todos implicados", se sinceró.

Y en ese nuevo proyecto, con el mismo modelo, estará Juan Carlos Navarro. "Se está hablando con Juan Carlos Navarro y la idea de club y de jugador es que continúe en el Barça. Una persona que ha estado desde los 7 a los 37 años, con un año en Memphis, tiene que estar. El entrenador que venga también tendrá que tomar una decisión al respecto", matizó.