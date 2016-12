Jimmy Butler: "No vivo a la sombra de Michael Jordan"

El jugador de los Chicago Bulls Jimmy Butler ha negado este viernes estar viviendo "a la sombra" de Michael Jordan y tener la presión de prensa, afición y franquicia de tener que ganar un campeonato para no vivir de los éxitos del pasado liderados por el histórico '23', dejando claro que está trabajando para labrarse su propio legado e historia dentro de los Bulls.

"Estoy intentando escribir mi propio legado e historia. Sí que, obviamente, el objetivo y la razón por la que jugar es para ganar. Me encantaría lograrlo. Pero no estoy viviendo a la sombra de Michael Jordan. Intento ser la mejor versión de lo que puedo ser", señaló en una conferencia telefónica con los medios facilitada por la NBA.

Así, negó que ni él ni los actuales Bulls tengan la presión de tener que ganar para no vivir del pasado. "Quiero liderar mi propio legado. Quiero ser conocido por mis victorias, no solo por estar en la misma franquicia que Scottie Pippen, Michael Jordan o Dennis Rodman", manifestó el escolta-alero, máximo anotador del equipo esta temporada.

Butler reiteró que "para nada" tiene la presión de tener que ser el nuevo Jordan. "No hay presión sobre mí y estoy seguro de que nunca me compararía con Michael Jordan. Creo que no es la manera de afrontar nada. Voy día a día y a ver qué me da el 'hoy' y tener esperanza para el mañana", aseveró.

"Ahora mismo solo me puedo centrar en la tarea que tengo a mano y por supuesto que sí quiero ganar un campeonato aquí para la ciudad, y somos muy capaces de lograrlo. Pero si miramos demasiado allá, vamos a perdernos en el presente", argumentó al respecto.