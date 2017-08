Navarro se convierte en el jugador con más partidos con España: "Han sido unos años grandiosos"

El internacional español Juan Carlos Navarro se ha convertido este martes en el jugador con más internacionalidades, con 240, al superar a Juan Antonio San Epifanio 'Epi' (239), y ha agradecido a sus compañeros y excompañeros los "años grandiosos" vividos con la camiseta española.

Sin embargo, ahí no acabaron las sorpresas. Precisamente el hombre al que superaba, Epi, saltaba a la cancha con una camiseta con el dorsal 240. "Hace 24 años tuve el honor de superar a Nino Buscató y hoy te toca superarme a mí, te felicito. Ser un gran deportista cuesta mucho, pero ser un gran deportista durante 17 años me parece increíble. Felicidades por toda tu trayectoria, por todos tus éxitos. Nos has hecho felices con la selección. Enhorabuena por este día", señaló.