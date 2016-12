Nocioni: "Fichar por el Real Madrid me lo tomé como algo ambicioso y arriesgado"

El alero argentino Andrés Nocioni reconoce que se tomó "como algo ambicioso" su fichaje por el Real Madrid, al que llegó en 2014 como relevo de "alguien tan importante" como el hispano-montenegrino Nikola Mirotic, pero sabedor de que lo podría hacer "bien".

"Cuando me llegó lo del Real Madrid me lo tomé como algo ambicioso, arriesgado, porque era para suplir a alguien tan importante como Mirotic, que era joven y atlético, y yo ya no tengo esa parte de mi juego, pero sabía que podía hacerlo bien", señaló Nocioni en declaraciones a 'ACB.com'.

Ahora, en su tercera temporada, "realmente" se considera una "parte importante de este Real Madrid". "El primer año tuve un rol diferente, el del segundo año fue diferente al del primero y seguramente el tercero también, es normal y es un desafío que me llena mucho en lo deportivo".

Este martes, en Sevilla y ante el Real Betis Energía Plus, el veterano jugador de 37 años cumplirá 300 partidos en la Liga Endesa, una competición en la que tenía la "ilusión desde muy chiquito" de poder jugar.

"Poder cumplir 300 partidos en una liga como la española es increíble, me hace ilusión, se me pone la piel de gallina porque no sabía que iba a llegar. Es un orgullo y una ilusión poder cumplir este número y ojalá sean muchos más", celebró.

De todos estos encuentros, Nocioni se queda con el tercer partido de la final ganada con el TAU a Unicaja en 2001-2002. "Era muy joven y realmente jugué un partido increíble para dar la vuelta a un partido que no venía de la mejor manera", rememoró el argentino, que firmó 20 puntos y 8 rebotes para 27 de valoración en ese choque que certificó la primera Liga baskonista de su historia.