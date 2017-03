Alonso: "Saco un segundo a mi compañero, pero la tristeza es que soy decimotercero"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) ha asegurado que a pesar de sacar un segundo a su compañero de equipo, el belga Stoffel Vandoorne, no es lo suficientemente competitivo como para estar en los puestos de arriba, por lo que saldrá decimotercero este domingo en el Gran Premio de Australia, además de afirmar que su objetivo no es estar o no en los puntos, sino "estar en el podio" y "ganar carreras", que ahora mismo no es posible.

"De cómo salimos de Barcelona, donde no pudimos rodar muchas vueltas y no teníamos mucho conocimiento del coche... Hemos ido afinándolo y sacándole toda la potencia que podíamos. Me he preparado a tope este año, he entrenado más que nunca. Me he preparado bien. Estoy un segundo por delante de mi compañero, pero estamos el decimotercero y esa es la tristeza", declaró ante los medios de comunicación tras la sesión de calificación.

En este sentido, el asturiano explicó que no cuenta todavía con un monoplaza "competitivo" que le permita alcanzar su verdadero objetivo. "Hacer un punto, dos o cinco, o quedar fuera de los puntos, no me va a cambiar mucho. Yo quiero estar en el podio, quiero ganar carreras y no estamos en esa posición", apuntó.

"Vamos a hacer todo lo posible mañana, a hacer una buena salida y una buena estrategia para defender con uñas y dientes las posiciones en las que estemos. Necesitamos un poco de ayuda de nuestros rivales también, no somos tan competitivos como para estar en los puntos por mí mismo", prosiguió.

Por otra parte, el bicampeón mundial se congratuló de su mejor vuelta realizada (1:25.425). "La vuelta ha sido muy buena, he tenido la oportunidad de poner varios juegos de neumáticos, uno tras otro, en la Q1 y la Q2, e ir arañando décimas. He sacado todo el jugo que tenía el coche. Estoy contento en ese sentido. No hay nada que celebrar siendo decimotercero", manifestó.

"Veníamos sin una idea muy clara de dónde estábamos a nivel de competitividad y de fiabilidad. A nivel de fiabilidad hemos podido rodar sin demasiados problemas. Hay que esperar varias carreras para ver dónde estamos realmente, queda mucho camino", concluyó.