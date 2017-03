El centrocampista alemán Bastian Schweinsteiger deja el United y ficha por Chicago Fire

El futbolista alemán Bastian Schweinsteiger ha llegado a un acuerdo con el Chicago Fire, equipo de la Major League Soccer (MLS) estadounidense, para su traspaso procedente del Manchester United, a la espera de realizar el reconocimiento médico y la llegada del visado que le permita viajar a los Estados Unidos.

"Me entristece dejar tantos amigos en el Manchester United, pero estoy agradecido al club por darme la oportunidad de asumir el desafío que me brinda Chicago Fire. Le deseo lo mejor al entrenador, jugadores y cuerpo técnico y quiero agradecer especialmente a los aficionados su apoyo, que ha sido muy especial el tiempo que he estado en Manchester", declaró Schweinsteiger en un comunicado oficial en la página web del Manchester United.

El jugador de 32 años añadió sentirse "encantado" de haber formado parte de la plantilla que consiguió la FA Cup la pasada campaña. "Siempre recordaré su energía y su pasión. Es el momento de comenzar una nueva etapa en Chicago y estoy ansioso por empezar", concluyó.

El centrocampista germano, campeón del mundo con su selección en 2014 y de la Liga de Campeones con el Bayern en 2013, llegó a los 'red devils' en el verano de 2015 procedente del conjunto bávaro, pero nunca ha llegado a cuajar y José Mourinho apenas contaba con él.