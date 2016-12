Luis Enrique: "¿Mi futuro? Si no es aquí no será en ninguna parte"

"Llegarán los títulos porque somos los que mejor jugamos" "Quizá ahora le caiga un poco peor a Aleix Vidal"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, aseguró que su futuro estará ligado al club blaugrana y si no es así "no será en ninguna parte", además de explicar que afronta con "ganas" el reto de pelear la Liga al Real Madrid pese a tener desventaja en la tabla porque son "el equipo que mejor juega".

"No tengo ninguna duda de que estoy en el mejor equipo, en el mejor club, con los mejores jugadores, con mi familia aquí y disfrutando mucho. Pero hay una parte dura de esta profesión y tengo que valorar de cara a próximas temporadas. Tengo tiempo, el club se mantiene a mi lado y seguiremos planificando el futuro inmediato. Sé que si no es aquí no será en ninguna parte", dijo Luis Enrique en una entrevista con Barça TV.

"Ahora tenemos un reto muy bonito en la Liga. Estamos a seis puntos del Real Madrid, y tenemos que ver si podemos solucionar la situación. Este es un equipo hecho para grandes retos. Aunque ganemos títulos y los hayamos ganado estos años, es muy difícil ganarlos", recordó el entrenador asturiano, que 'obligó' a sus pupilos a conquistar al menos uno.

"Tienen que llegar los títulos porque somos los que mejor jugamos, los que tenemos la idea más clara y eso, a lo largo de la temporada, nos tiene que dar rédito", añadió antes de recordar su peor momento desde que entrena al Barcelona: la eliminación ante el Atlético de Madrid en cuartos de final de la 'Champions'.

Luis Enrique cree que fue "desilusionante". "El objetivo que teníamos como equipo era el de volver a ganar la 'Champions'. Hicimos un muy buen partido aquí, pero nos llevamos un resultado corto, y allí no tuvimos un gran día", sentenció el técnico culé, que posteriormente destacó la capacidad de sus jugadores para "levantarse" y ganar Liga y Copa.

Preguntado por otros asuntos, Luis Enrique se refirió a la gestión del vestuario tras la salida de Claudio Bravo. "Era una situación que veíamos venir y que podía generar algún problema, aunque los jugadores se llevaban de maravilla, se daban un trato súper profesional y correcto, muy buenos profesionales, pero este es un club que siempre tiene política alrededor", explicó.

"Bravo decidió en ese momento buscar su futuro en otro lado, y agradecimos su trabajo y agradeció el trato recibido", agregó el preparador barcelonista, que no escapó a las preguntas relacionadas con Aleix Vidal, "quizás el único jugador que ha contado menos de una forma clara", especificó el responsable del banquillo culé.

"Ya sabemos que esto del fútbol es injusto. Fue una decisión que tuve que tomar a raíz de los primeros partidos de competición y tras lo que vi en pretemporada. Tengo por norma casarme muy poco, me caso con mi mujer y es la única que me aguanta", manifestó Luis Enrique, que dijo -a su vez- que Aleix es "uno de los tíos más simpáticos y que más cachondeo generan en el grupo".

"Creo que le caigo más o menos bien, quizás ahora un poco peor que antes, pero no tengo en contra de Aleix ni de ningún jugador. Si sigue demostrando ese nivel volverá a tener oportunidades. El partido de 'Champions' ante el Borussia fue una grata sorpresa porque jugó de una manera espectacular", admitió.

"NO HABRÁ OTRO COMO MESSI".

Por otro lado, Luis Enrique reiteró que Lionel Messi es "el mejor del mundo" pese a que el Balón de Oro lo haya ganado Cristiano Ronaldo. "Messi es una cosa diferente. Es que es ridículo ya que comparen premios, melones de oro... Es ridículo. Es que no ha habido -no con los actuales, no quiero faltar el respeto a nadie actual- con los anteriores, no hay nada que hacer", aseguró.

"No olvidemos que al comparar a Messi con los anteriores, de hace muchos años, se jugaba a un nivel físico muy inferior. Ahora un futbolista profesional está mucho más preparado, mucho más fuerte físicamente, técnicamente. Que un jugador sea capaz de hacer esto en esta época es impresionante. No habrá otro igual", afirmó.

Además, Luis Enrique defendió la idea de la colectividad pese al nivel de Messi. "Entre todos se hacen mejores. Luego están las individualidades, pero la idea es esa, saber que están en un equipo -y creo que a Messi eso lo va a ayudar- en el que eres el número uno y tus compañeros quieren que sigas y además te hacen mejor", concluyó.