'Pacho' Maturana regresa al fútbol cinco años después en el Once Caldas

Francisco 'Pacho' Maturana comenzó este martes sus funciones como técnico del Once Caldas, poniendo fin a un periodo de cinco años alejado de los banquillos, con el objetivo de llevar al equipo en el que comenzó hace 31 años su carrera como entrenador a los primeros lugares de la liga colombiana de fútbol.

Maturana, el entrenador colombiano de mayores logros y recorrido internacional, no dirigía desde el año 2012, cuando dejó el Al-Nassr de Arabia Saudí. "Yo siempre he sido un entrenador y todos los días me estoy preparando para entrenar, pero me llegó una época en donde me volví muy caprichoso, no me seducía nada, pero soñaba con un proyecto", dijo el exentrenador de las selecciones de Colombia, Ecuador, Costa Rica, Perú y Trinidad y Tobago.