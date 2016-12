Prandelli: "Vine a Valencia a un proyecto importante, no uno mínimo"

El italiano Cesare Prandelli advirtió que cuando fichó por el Valencia en octubre pensaba que se encargaría de "un proyecto importante", pero que parecía que era "mínimo" cuando llegó la hora de hacer los fichajes en el mercado de invierno y el club valencianista pasó de prometerle cuatro a tan solo uno.

"Peter Lim me dijo que tendríamos cuatro fichajes en enero como refuerzos, pero el 29 me dijeron que solo tendría uno y que en 24 horas tenía que dar la respuesta sobre cual. Y yo respondí que en 24 horas daría la respuesta sobre mi futuro porque si no puedo traer a un jugador con el acuerdo ya cerrado, quiere decir que hay un proyecto diferente", comentó Prandelli en rueda de prensa donde no aceptó preguntas para no meterse "en problemas con el club".

Así, el italiano lo tuvo claro. "Si estas son las condiciones, yo rescindo el contrato, no quiero tomar la responsabilidad ante los aficionados, la ciudad. Vine por un proyecto importante, no por uno mínimo", aseveró

"Habíamos pasado de cuatro fichajes a uno, algo no cuadraba. Además, esperaba a Zaza el 27 y cuando volví de vacaciones no había llegado", lamentó, confirmando que el club iba a centrar, a petición suya, "todos" los esfuerzos en traer al jugador de la Juventus, un futbolista de "carácter" que veía necesario para el equipo, y que incluso tras hablar con el padre del delantero lo tenía "todo cerrado" y que Zaza le habría dicho que vendría "al cien por cien".

"Estoy muy triste porque cuando acaba un sueño queda un sabor amargo. El reto era difícil, pero lo acepté con fuerza y voluntad y lo intenté todo para mejorar al equipo. Estoy aquí porque tengo mucho respeto por los aficionados, por el valencianismo, por todos los que trabajáis como vosotros (a la prensa), y no podía irme sin dar explicaciones", subrayó el extécnico valencianista.

En este sentido, se refirió a la figura del director deportivo, Jesús García Pitarch. "Suso me dijo que si yo presentaba la dimisión, él también se marchaba...", remarcó haciendo una pausa gráfica para mirar una silla vacía a su lado en la mesa.

Prandelli también criticó que en la actualidad, el fútbol esté "gestionado por personas de números" y ya no esté "dominado por el sentimiento y por la pasión". Además, aseguró que pidió "abrir" los entrenamientos en Paterna, pero que se lo denegaron "por el miedo a las críticas".