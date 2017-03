Sampaoli: "Tenemos que recomponernos para las diez últimas jornadas y encontrar senda que tuvimos"

El técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli, ha asegurado que tienen que recomponerse para las diez últimas jornadas de LaLiga Santander después de caer ante el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón (3-1) para recuperar la senda triunfal que les llevó a pelear por el título con Real Madrid y Barcelona.

"Diagnosticar es difícil, hay situaciones que tienen que ver con lo emocional. Hemos peleado el primer puesto de liga y cerca de cuartos (Champions), esos intentos atentaron con la ilusión de encontrar oportunidad de ganar estos partidos. Tenemos que recomponernos para las diez últimas jornadas y encontrar senda que tuvimos", afirmó en la rueda de prensa posterior al choque.

El argentino cree que realizar un diagnóstico del Sevilla actual es difícil porque "tiene que ver con lo emocional" y resaltó que su equipo ha peleado el título liguero y que ha estado cerca de los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero que esos intentos "atentaron con la ilusión de encontrar la oportunidad" de ganar estos últimos encuentros.

"No encontramos circunstancias para dominio psicológico. Hay detalles en contra nuestra. Al principio fuimos dominados, al controlar viene gol pelota parada y la segunda parte igual. Tenemos una cuesta arriba y tiempo para aspirar a lo que nos queda y seguir luchando para mejorar", apuntó.

Escudero actuó hoy de "lateral interno" para ayudar a N'Zonzi en la zona de Koke, pero modificó la posición para encontrar complementos en el área del mediocentro sevillista. "Todo lo modifica la actualidad. La ilusión que teníamos hacía pensar que estábamos cerca del líder, en Liga habíamos ganado cinco y empatado tres, esta es la primera derrota en 9 partidos. Tenemos que mirar la posibilidad de clasificar al equipo para otra fase", dijo sobre la situación del equipo, que actualmente sufre de "amargura y frustración" al recibir un "golpe muy duro" con la eliminación europea.

"Mas allá de la derrota en 'Champions' veníamos de ganar partidos importantes, gran partido en Vitoria... No pasa por el lugar, pasa por el momento. Cuando vienes de derrota muy dura y juegas con un grande de España, estás expuesto y esa exposición que nos tocó hoy nos generó que perdiéramos un partido por detalles. Más allá de la diferencia numérica del resultado, el equipo, no estando bien, buscó hasta el final y no alivia el dolor de la derrota, pero genera entusiasmo para lo que viene. Si nos preparamos bien, -el parón- vendrá bien. No hay soluciones, lo más importante es el diagnóstico y luego encontrar soluciones", finalizó.