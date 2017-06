Valverde: "La Supercopa con el Real Madrid es un aliciente importante en la pretemporada"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, consideró "un aliciente importante" el tener que disputar la Supercopa de España ante el Real Madrid, al que también se medirán en la pretemporada, lo que provocará que tengan ya que empezar "muy bien" desde el principio.

El exfutbolista recordó también que aunque se quiera "ganar siempre" LaLiga es algo complicado. "No siempre se puede ganar. Intentaremos que caigan todos los campeonatos de nuestro lado y resarcirnos de no haber ganado la Liga este año", admitió. "Luis Enrique no ha ganado la Liga pero ha ganado la Copa del Rey y Supercopa. Es un entrenador que cada año ha dado títulos", añadió sobre su predecesor.

Además, sobre el hecho de tener una puerta a su nombre en el RCDE Stadium del RCD Espanyol, club en el que jugó y al que entrenó, Valverde confesó que no puede "decir nada". "He sido jugador y entrenador del Espanyol, forma parte de mi pasado y estoy contento con ello. Soy un profesional, he intentado darlo todo en los clubes donde he jugado o dirigido e intento que estén contentos por cómo ha jugado su equipo", se limitó a comentar.