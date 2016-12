Xavi: "Me gustaría ver a Iniesta, Messi y Luis Enrique juntos el año que viene"

El excapitán del FC Barcelona Xavi Hernández ha explicado que le "gustaría ver a Iniesta, Messi y Luis Enrique juntos el año que viene" en el equipo azulgrana, ya que "eso significaría que el Barca seguiría gozando de muy buena salud", abogando por la continuidad de los tres.

"Me gustaría ver a Iniesta, Messi y Luis Enrique juntos el año que viene, eso significaría que el Barca seguiría gozando de muy buena salud", dijo Xavi en declaraciones a la Cadena COPE que recoge Europa Press, reconociendo que "es normal que el Barca desgaste al entrenador".

"Es el club más grande del mundo, hay mucha presión, necesidad de títulos cada año. Hay una intensidad en el trabajo muy fuerte y eso se nota, hay un desgaste tremendo. Veo a Luis Enrique disfrutar, también sufrir, pero es la profesión, conlleva todo esto", valoró sobre el asturiano, cuyo contrato expira el próximo verano.

El jugador del Al-Sadd catarí jugó con la selección catalana en Girona, donde su equipo empató con Túnez, y valoró que "todo fue perfecto". "He disfrutado, me he sentido querido por la gente. Una experiencia volver a casa y hacerlo en un partido de fútbol para la selección de Cataluña. Fantástico", agradeció.

En este sentido, Xavi dijo sentirse "querido" cuando vuelve a jugar en su tierra natal. "Siempre que uno vuelve a casa tienes la nostalgia de ver a todo el mundo y disfrutar del fútbol otra vez aquí ha estado muy bien", concluyó.