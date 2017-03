Erdogan acusa al COI de hacer "trucos" a Turquía

El presidente turco, Tayyip Erdogan, que ha enfurecido recientemente a los aliados europeos con acusaciones de fascismo, acusó este lunes al Comité Olímpico Internacional (COI) de estar haciendo "trucos" para detener la posible celebración de los Juegos Olímpicos en Estambul.

Desde los primeros años de su carrera política, Erdogan anheló llevar los Juegos Olímpicos a Turquía, convirtiéndose en el primer país predominantemente musulmán en organizar el evento. Turquía ha tenido cinco oposiciones fallidas en las últimas seis votaciones.

"Tal vez no hayamos podido traer las Olimpiadas a nuestro país todavía, pero también sabemos sobre los trucos que se están haciendo aquí... Lo he experimentado yo mismo", dijo en una cumbre internacional de fútbol en Estambul, sin especificar qué trucos podrían ser. "No nos dieron las Olimpiadas, incluso cuando tuvimos el derecho", espetó.

En 2013, Tokio ganó los Juegos de 2020, superando a rivales como Estambul y Madrid. Las posibilidades de Turquía fueron vistas como afectadas por las masivas protestas contra el gobierno en Estambul.

Erdogan, que anteriormente era alcalde de Estambul, dijo que Turquía ya ha demostrado su capacidad para albergar eventos importantes, agregando que su infraestructura deportiva ha crecido drásticamente en sus 14 años en el gobierno nacional.

ESCALADA DE TENSIÓN

Erdogan ha tratado de elevar el perfil internacional de Turquía y su influencia, no disminuyendo el conflicto con los aliados. Este mes, ha acusado a Alemania de fascismo y racismo.

La escalada de tensión obedece a la negativa de Alemania, junto a otros países europeos --Países Bajos, Austria y Suiza--, a permitir que políticos turcos protagonicen actos electorales en su territorio de cara al referéndum del próximo 16 de abril.