España pone rumbo a Belgrado "convencida de hacer un gran papel"

La selección española que competirá desde este viernes al domingo en el Europeo en Pista Cubierta de Belgrado partirá para la capital serbia este miércoles "convencida de hacer un gran papel", poniendo por delante el ser competitiva y "a la altura de los méritos" que han hecho cada uno de los 34 atletas que participarán.

"Tenemos un equipo que mezcla juventud con veteranía, grandes estrellas con otras que empiezan a deslumbrar. Partimos con mucha ilusión y convencidos de hacer un gran papel. Esperemos que en la vuelta las expectativas se hagan realidad y hayamos conseguido un gran resultado, sobre todo a nivel competitivo", señaló Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), en el acto de despedida al equipo celebrado este martes en el Consejo Superior de Deportes (CSD).

De todos modos, no se atrevió a hacer un pronóstico de medallas porque no es "de hacer quinielas" y porque "la pista siempre dicta sentencia", aunque reconoció que llegan "en una buena forma porque las marcas son recientes". "Pero los demás también compiten y la medalla no depende solo de tu actuación. Como equipo tenemos que estar entre los principales de Europa, en el 'top 5-6'", añadió.

Además, el dirigente presentó el nuevo concepto de #pasionporcompetir, que le parece "importante transmitir" para acercarse "más al nuevo público" e "inspirar a las nuevas generaciones". "El equipo debe ser ambicioso, realista, pero aspirar a lo máximo. Los demás nos pueden ganar en talento o estado de forma, pero siempre tenemos que estar por encima a nivel de esfuerzo. La afición también se ilusiona con esto porque la competitividad es muestra de nuestro ADN", afirmó.

Junto a Chapado estuvo Ramón Cid, director técnico de la RFEA, que tampoco puso un número de medallas sino que se limitó a los datos de las marcas. "Siete de los clasificados tienen una marca que está entre las tres primeras de los inscritos, once entre las cinco y 15 entre las ocho. Es un equipo numeroso, tiene entidad y posibilidad de resultados", puntualizó.

"Venimos de un Campeonato de España muy ilusionante, con un éxito de público. Hemos mejorado respecto a otros campeonatos en cuanto a hombres (21) y mujeres (13), y también estamos por encima en participación sobre los últimos años. La mitad nació después de Barcelona'92 y se mezclan con maravillosos veteranos, se solapan casi tres generaciones, con líderes estupendos", prosiguió.

En este sentido, recalcó que "salvo en pértiga, por criterios absurdos de la Federación Europea, y en pruebas combinadas de mujeres", están "presentes" en todas las pruebas del campeonato tanto en chicos como en chicas y hay "opciones en velocidad, en saltos, lanzamientos y combinadas".

Por ello, Cid coincidió con su presidente en que el "objetivo general es competir bien, a la altura de los méritos que ha hecho cada uno para que el aficionado esté orgulloso más allá del resultado individual". Además, analizó la selección en tres niveles: "un grupo que tiene que ir curtiéndose, otro que se curtió hace un año o dos pero que va asumiendo su capacidad de hacer buenos resultados y los consagrados de alto nivel, casi obligados a tener un buen resultado".

ÁNGEL DAVID RODRÍGUEZ ALABA A HORTELANO

En representación de los atletas, algunos de ellos como Orlando Ortega, Óscar Husillos o Aauri Lorena Bokesa presentes en el acto, habló uno de sus capitanes, Ángel David Rodríguez, que también recalcó que el equipo lo forman "viejos rockeros, estrellas consagradas y el futuro del atletismo", resaltando "la nueva ilusión con figuras en pruebas de velocidad o combinadas".

"Yo estoy por pasión, esto es lo que más me gusta. Tenemos una selección fuerte, rápida, técnica, resistente, pero ante todo competitiva y donde todos lo hacemos con pasión", señaló el madrileño que acude a Belgrado para dar su "mejor versión", aunque no escondió que es "mejor competidor de Mundiales, al menos en 'indoor'".

El 'Pájaro' fue preguntado por la posibilidad de que Bruno Hortelano le arrebate también el récord de España de 60 metros. "Físicamente puede hacerlo, tanto el de 60 como el de 400 de Óscar (Husillos). Es el velocista español más completo de todos los tiempos, pero aparte de la forma hay ese punto especial que no sé explicar, aunque espero que Bruno lo encuentre y me lo quite porque solo es un título honorífico", subrayó.

Finalmente, cerró el acto el presidente del CSD, José Ramón Lete, que recordó que "todavía" estaba "en la retina" la actuación del atletismo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. "Fue una auténtica riada de optimismo porque habíamos sufrido una sequía y ahora supone un gran optimismo. Estamos ante una etapa alentadora porque tenemos un equipo joven. Os deseamos la mejor de las suertes y que volváis con muchas medallas", concluyó.