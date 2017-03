Samaranch: "Me gustaría dar ventajas a las candidaturas que repiten"

El español Juan Antonio Samaranch, vicepresidente primero del Comité Olímpico Internacional (COI), se mostró receptivo a que Madrid vuelva a apostar por el sueño de acoger unos Juegos de Verano por los cambios que se están produciendo para los procesos de candidatura y apeló a presentar una cuando sea "un proyecto de toda la sociedad", admitiendo también que le gustaría que aquellas ciudades que insisten tuviesen "ventajas".

"Las heridas están para cicatrizar, en el deporte te levantas y sigues corriendo", aseguró Samaranch en su comparecencia en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press, patrocinados por Repsol, Liberbank y Loterias y Apuestas del Estado, después de las decepciones olímpicas de Madrid.

Por ello, para que España vuelva a presentar una candidatura tras el triplete de fiascos de la capital, dejó claro que "los pasos fundamentales pasan por ver cómo son los nuevos sistemas de candidatura" que está estudiando el COI y que se conocerán en julio.

"La Agenda 2020 y las nuevas ideas que estudiamos favorecerian una candidatura española. Pocas ciudades como las nuestras para organizar unos Juegos y si todos vamos detrás de un proyecto será el momento de hacerlo", añadió el directivo. "Desde luego que si", replicó al ser preguntado sobre si no había que perder la esperanza. "Cuando nos convenzamos todos de que los Juegos son una cosa estupenda para una ciudad", sentenció.

En este sentido, tras la inclusión de la Agenda 2020 y sus similitudes con lo que proclamaba la candidatura de Madrid para ese año, tiró de ironía. "Había veces que hablábamos que nos habían copiado... El 'timing' no nos ayudó", indicó con una sonrisa Samaranch.

Además, el vicepresidente del COI subrayó que no quieren convertir organizar unos Juegos en "una competición" ni tener "un gran 'show' entre ciudades". "El proceso de candidatura es un fin y vamos a revisarlo. Vamos a ir a un proceso donde los miembros tengamos opinión de lo que es bueno para el Movimiento Olímpico y con qué 'partner' es mejor trabajar, les ayudaremos a lo que tengan algo que aportar", comentó.

También apuntó que ayudarán a las aspirantes a defender contra los movimientos del 'no a los Juegos'. "Nos tendrán a su lado para defender que el 'no' no tiene razones en muchos casos", remarcó. "Vamos a intentar reducir la fase de candidatura por debajo del año para que los costes se vean reducidos. Me gustaría dar ventajas a los candidatos que repite y ayudarles a mejorar su proyecto y no dar una serie de pasos administrativos", prosiguió en un posible guiño a una candidatura de Madrid.