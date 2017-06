Valentín, Sergio Rodríguez y Gómez Noya repiten como embajadores de 'Persigue tu sueño, supera los obstáculos'

El jugador de baloncesto Sergio Rodríguez, la halterófila Lidia Valentín y el triatleta Javier Gómez Noya son los embajadores, por segundo año consecutivo, de la campaña 'Persigue tu sueño, supera los obstáculos' de Bridgestone, que además, se ha convertido en patrocinador de los Juegos Olímpicos hasta 2024.

"La campaña busca inspirar y motivar a cualquier tipo de persona a que persiga su sueño, independientemente de cualquier obstáculo que se pueda encontrar en la vida. No solo comprende el mundo del deporte si no que puede aplicarse a cualquier ámbito de la vida", apuntó.

A pesar de reconocer que ha tenido momentos "difíciles", destacó que "nunca" se ha planteado "otra cosa que no sea seguir luchando". "Yo disfruto mucho jugando al baloncesto, es mi hobbie favorito. Ha habido momentos que he estado cabreado con mi deporte, pero se me ha pasado muy rápido. Todo mi entorno gira al baloncesto", apuntó.

La de El Bierzo explicó como llegó "de casualidad" al mundo de la halterofilia. "Llegué con 11 años. Era una niña muy deportista a la que le gustaba todo tipo de deporte y hacía atletismo y baloncesto, pero el entrenador de halterofilia se fijó en mí. Me lo propuso y en aquel momento yo no tenía ni idea de que era, pero insistió y cuando fui al gimnasio me gustó el ambiente y el entrenamiento de la gente. Me enamoré directamente de la halterofilia", confesó.