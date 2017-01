Muguruza: "Cuando alguien tiene la fuerza para desbordarte de esta manera, es difícil contrarrestar"

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza ha declarado tras ser eliminada en cuartos de final del Abierto de Australia que cuando juega ante alguien como la estadounidense CoCo Vandeweghe y le desborda (6-4, 6-0) "es muy difícil contrarrestar", pero que no tiene "nada que objetar" a su actuación y que está "contenta" con su inicio de año.

"No tengo nada que objetar a mi actuación hoy. Creo que cuando juegas con alguien que tiene la fuerza para desbordarte de esta manera, que puede pegar estos golpes, que tiene un buen día, es realmente difícil de contrarrestar. Tiene un gran saque, estaba jugando muy bien por todos lados, especialmente con su saque. Ella veía la bola muy grande hoy y le entraba todo", dijo Muguruza en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa y recogidas por Europa Press.

Sin embargo, la número siete del mundo se mostró optimista y manifestó que está "contenta con su inicio de año", ya que alcanzó las semifinales en Brisbane y en Melbourne ha llegado hasta los cuartos de final. "Trabajé muy duro en la pretemporada para empezar el año bien", apuntó.

"Nunca sabes si va a ir bien o no, así que estoy contenta con estos dos torneos que he jugado. Incluso a pesar de que mi cuerpo no estaba al cien por cien, y no sabía cuánto podía aguantar, creo que fue bastante bien", sentenció.