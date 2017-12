Muguruza: "No hay de qué esconderse, quiero jugar grandes finales"

La tenista española Garbiñe Muguruza no duda en marcarse los "objetivos más difíciles" de cara a la inminente temporada 2018 ya que, después de conquistar su segundo 'Grand Slam' y llegar al número uno del mundo, no puede sino apuntar alto, al tiempo que confiesa un cambio de actitud para afrontar los malos momentos.

"Quiero seguir jugando en grandes finales y luchando por el número uno. No hay nada que temer, y no hay nada de qué esconderse. Quiero tener los objetivos más difíciles porque siento que he estado allí y eso ayuda. Yo creo que puedo estar allí otra vez", explica la hispano-venezolana desde Los Ángeles (Estados Unidos).