Las claves del octavo capítulo de 'El accidente', a análisis

La presencia de Julián está aumentando en los últimos capítulos. Primero cuando les dijo a Lucía y a José que no les entregaría la droga si no le daban 10.000 euros . Y en este capítulo cuando ha descubierto los dos cadáveres que los hermanos Espada transportaban en el coche. Este cabo suelto promete dar juego en próximos capítulos.De momento, puede calificarle como asesino y traficante.

Aunque José le dice que prefiere tomarse un descanso y no tener nada que ver con transportes y drogas, no está dispuesto a aceptar un no por respuesta. El haber enviado la cabeza de Lucas en una caja de cartón a José Espada es prueba de ello. Tras esta amenaza, José vuelve estar a su merced. La policía conoce todo este plan, pero de momento no van a intervenir.