Analizamos las claves del séptimo capítulo de ‘El accidente’

1. La oscura historia del padre de Lucía va saliendo a la luz poco a poco. El comienzo del capítulo nos da una pista más de que es (o al menos fue) más que un pastor evangelista. Cuando ve al joven Lucas herido por un balazo no pierde la calma y, en lugar de llamar a los servicios de emergencia (porque Lucía no quiere implicar a José), le cura allí mismo, con instrumental de estar por casa. Esto sorprende incluso a la propia Lucía, que más tarde descubrirá que su padre formó con Joao Ferreira y Paul Bresson el grupo de mercenarios ' Los tres ángeles blancos '. Luego les abandonaría, algo que Joao parece no haberle perdonado. ¿Será para cobrarse su venganza que el cacique portugués eligió a José Espada, marido de su hija, para sus sucios negocios? ¿Cuáles son las intenciones de Joao?