Toño: "Belén nunca quiso sentarse conmigo para que le explicase todo"

Una vez más, Toño Sanchís ha asegurado que Belén Esteban "miente desde el principio". El exrepresentante de la colaboradora de 'Sálvame' nos ha contado cómo se enteró del conflicto entre ellos: "Ella y yo teníamos una gran complicidad y solo con mirarnos sabíamos lo que teníamos que hacer. Yo no venía a Telecinco a hacerme famoso, venía a defenderla. Un día me encontré a sus gestores aquí, antes de que ella me contase nada. Lo siguiente que recibí fue un mensaje en el que se despedía de mí. Yo quería hablar con ella, pero nunca hubo una reunión".