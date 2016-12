Toño Sanchís, ante los colaboradores de 'AR'

"De un día a otro pasé de ser un héroe a ser un villano. El día que me tomé las pastillas llevaba una semana sin dormir y tuve un viernes horrible. Veía que se me iban muchos representados sin razón, no entendía nada y sólo veía cómo blasfemaban sobre mí y sobre mi familia. Lo único que quería era dormirme y descansar, por eso me tomé pastillas, pero se me fue la mano. En ningún momento me intenté suicidar, pero entré en un protocolo de intento de suicido y me asignaron un psiquiatra ", ha explicad Toño Sanchís sobre su ingreso en el hospital.