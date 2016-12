Toño Sanchís: "Miguel acabará siendo otra víctima de Belén Esteban"

Toño Sanchís ha dejado claro en 'El Programa de Ana Rosa' que no tienen nada en contra de Miguel, la actual pareja de Belén Esteban: "De aquí a nada Miguel va a ser otra víctima de Belén Esteban. Ya lo fue y volverá a serlo. Él me da igual, pero ella no porque lo que quiere es eludir todos sus problemas y tirar su mierda sobre mí", ha asegurado el representante.