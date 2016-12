El padre de Diana Quer rompe su silencio: "Una vez más, trancurridos cuatro meses desde la desaparición de mi hija, quiero agradecer públicamente el esfuerzo que están realizando las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, así como la colaboración ciudadana. Deseo agradecer a los medios de comunicación su interés y respeto, pues sin duda también con su labor informativa pueden contribuir a la localización del paradero de Diana. Así mismo, me gustaría subrayar la importancia de respetar el trabajo de los equipos de investigación. Su excelente profesionalidad está suficientemente acreditada y evitando la difusión pública de datos no contrastados se facilita un mejor desarrollo de su trabajo". Una vez más, Juan Carlos Quer hace un llamamiento para que la gente no deje de ayudar con cualquier dato: "Quisiera de nuevo solicitar la colaboración ciudadana. Con certeza, hay personas cuyo testimonio puede aportar datos esenciales para la investigación. Y recordar que detrás de la noticia de la desaparición de mi hija Diana hay una joven, con sus sueños e ilusiones.