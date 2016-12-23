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Marisa M. Blázquez: "La familia de Isabel Pantoja se va a reunir en Nochebuena"

Las mejores navidades de la tonadillera

23.12.16 | 11:59h. telecinco.es |

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Después de un tiempo distanciados, los hijos de Isabel Pantoja parecen estar más unidos como nunca. Desde la salida de la cárcel de la tonadillera, su relación ha mejorado y ahora es normal verles juntos y disfrutando del tiempo libre. Según la periodista Marisa Martín Blázquez, este año la Navidad será muy feliz para la familia Pantoja. "Van a ser unas Navidades muy diferentes a las pasadas y se reunen todos en la cena de Nochebuena. Isabel está pletórica", ha avanzado en exclusiva.

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