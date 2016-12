Pablo Ráez: "Estoy muy bien, con ganas de seguir luchando y viviendo"

Pablo Ráez, el joven que convirtió su lucha contra la leucemia en un fenómeno viral, ha recibido el alta tras someterse a un trasplante de médula y pasar 38 días en el Hospital Universitario de Málaga. El marbellí ha hablado en directo en 'El Programa de Ana Rosa' para contarnos cómo se encuentra: "El trasplante no ha salido todo lo bien que debería porque me quedan algunas células de leucemia, pero no es ni tan malo como parece ni tampoco tan bueno, porque el primero salió perfecto y he recaído. Así que estoy contento con todo esto. Cada día estoy más fuerte psicológicamente. La vida es un regalo y la muerte también lo es porque es parte de la vida", nos ha contado tan positivo como siempre.