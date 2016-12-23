Pablo Ráez: "Estoy muy bien, con ganas de seguir luchando y viviendo"
Ha recibido el alta tras someterse a un trasplante de médula
23.12.16 | 10:20h. telecinco.es |
Pablo Ráez, el joven que convirtió su lucha contra la leucemia en un fenómeno viral, ha recibido el alta tras someterse a un trasplante de médula y pasar 38 días en el Hospital Universitario de Málaga. El marbellí ha hablado en directo en 'El Programa de Ana Rosa' para contarnos cómo se encuentra: "El trasplante no ha salido todo lo bien que debería porque me quedan algunas células de leucemia, pero no es ni tan malo como parece ni tampoco tan bueno, porque el primero salió perfecto y he recaído. Así que estoy contento con todo esto. Cada día estoy más fuerte psicológicamente. La vida es un regalo y la muerte también lo es porque es parte de la vida", nos ha contado tan positivo como siempre.
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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CUENTA ATRAS
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CUENTA ATRAS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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RIS CIENTIFICA
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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12:30
NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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NCIS: LOS ÁNGELES
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C.S.I. MIAMI
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C.S.I. MIAMI
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C.S.I. MIAMI
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C.S.I. MIAMI
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C.S.I. MIAMI
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C.S.I. MIAMI
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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22:45
MARVEL - AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
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MARVEL - AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
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MARVEL - AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
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MARVEL - AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
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MARVEL - AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
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CUENTA ATRAS
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CUENTA ATRAS
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CUENTA ATRAS
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'PRINCESA POR SORPRESA'
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DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'EL PRINCIPE Y YO II: LA BODA REAL'
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SCANDAL
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SCANDAL
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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CAMBIA DE LOOK
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CAMBIA DE LOOK
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QUIERO SER
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO - VANCOUVER
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TU CASA A JUICIO - VANCOUVER
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TU CASA A JUICIO - VANCOUVER
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TU CASA A JUICIO - VANCOUVER
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20:20
CAZAMARIPOSAS LIVE!
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QUIERO SER
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CAZAMARIPOSAS LIVE!
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CAZAMARIPOSAS LIVE!
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DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'UN ENCARGO MUY ESPECIAL'
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DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'AMOR VERDADERO'
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01:10
DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'UN BESO DE NAVIDAD'
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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DIVINITY JUKEBOX
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TAQUILLA MEDIASET
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LA TIENDA EN CASA
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DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'UN BESO DE NAVIDAD'
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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DIVINITY JUKEBOX
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TAQUILLA MEDIASET
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LA TIENDA EN CASA
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CHARLY Y LA FABRICA DE PASTELES
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08:00
CHARLY Y LA FABRICA DE PASTELES
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CHARLY Y LA FABRICA DE PASTELES
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D. LUJO
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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VENDER PARA COMPRAR
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: '12 DIAS PARA NAVIDAD'
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DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'REGRESO A LA NAVIDAD'
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22:00
DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'UN SANTA CLAUS ESPECIAL'
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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RESTAURANTE IMPOSIBLE
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RESTAURANTE IMPOSIBLE
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RESTAURANTE IMPOSIBLE
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RESTAURANTE IMPOSIBLE
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CALLEJEROS
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CONVÉNZEME
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CONVÉNZEME
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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RÍO SALVAJE
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RÍO SALVAJE
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RÍO SALVAJE
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MI EXTRAÑA OBSESION ESPECIAL NAVIDAD
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MI EXTRAÑA OBSESION ESPECIAL NAVIDAD 2
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MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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RÍO SALVAJE
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RÍO SALVAJE
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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TRANSPORTES IMPOSIBLES - REINO UNIDO
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TRANSPORTES IMPOSIBLES - REINO UNIDO
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TRANSPORTES IMPOSIBLES - REINO UNIDO
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CABO VADILLO
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CABO VADILLO
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CABO VADILLO
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CABO VADILLO
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CABO VADILLO
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CABO VADILLO
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FUERA DE COBERTURA
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FUERA DE COBERTURA
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FUERA DE COBERTURA
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FUERA DE COBERTURA
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SIN FILTROS: "EL RESCATE DE LA DIGNIDAD" (ESTRENO)
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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