Un hombre finge tener cáncer para recaudar dinero gracias a la beneficiencia
Emitía sesiones ficticias de quimioterapia para tener más ingresos
26.12.16 | 11:16h. telecinco.es |
Fran Serpa es un venezolano que ha hecho creer a su país y a media España que está muy enfermo. Alegaba que necesitaba dinero para viajar y así pagar un tratamiento específico para el cáncer que, según él, padecía. El fraude asciende a la cantidad de 32.000 euros que ha conseguido gracias a actos de beneficiencia.
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LA TIENDA EN CASA
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TU CASA A JUICIO - VANCOUVER
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BASE JUMP EXTREME: EL SUEÑO DE VOLAR
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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MI EXTRAÑA OBSESIÓN
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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VETERINARIO AL RESCATE
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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INKMASTER
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CALLEJEROS
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