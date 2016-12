Exclusiva: Declaración de la última persona que habló con la víctima de 'la manada'

Este martes ha declarado la última persona que habló con la presunta víctima de la violación múltiple de San Fermín y 'El Programa de Ana Rosa' ha tenido acceso en exclusiva a su declaración: "No la escuchaba bien. No recuerdo para qué hablé con ella. Sería para vernos después. No sé dónde estaba. Estuvimos juntos en La Plaza del Castillo, sobre las doce o la una. La llamé durante la verbena, pero no puedo precisar la hora. La intención era vernos después y seguir de fiesta". El joven, al cual la presunta víctima había conocido horas antes de la presunta violación, se entera de lo sucedido cuando le llaman para declarar y le sorprende, porque cuatro días después recibió un mensaje de la víctima: "Me escribió para decirme que no había podido ir a los bares porque le habían sustraído unos chicos el teléfono".