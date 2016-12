Abogado padres Nadia: "Marga está muy preocupada por su hija"

El abogado de los padres de Nadia ha visitado 'El Programa de Ana Rosa' para contarnos cómo ha sido el último encuentro con sus clientes. "En el caso de Nadia no hay falsificación de documentos médicos y la enfermedad existe, por lo que no tiene nada que ver con la estafa del ciudadano venezolana que ha asegurado tener cáncer. Nadie debe estar en prisión sin haber sido juzgado y el padre de Nadia lo está haciendo. Sólo se puede hacer cuando hay posibilidad de destrucción de pruebas o riesgo de fuga, algo que en el caso de mi cliente no se da", ha asegurado. Además, el abogado nos ha contado cómo se encuentra Marga: "Está muy preocupada por la niña. También le preocupa que su marido esté en la cárcel, pero es algo menor tanto para ella como para Fernando", nos ha informado.