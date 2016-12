Toño Sanchís: "Belén no me va a decir lo que tengo que opinar"

"Ahora se acuerda de los 'belenistas' cuando los ha ignorado toda la vida. Creo que esta señora no se ha enterado de que no nos une nada. A mí no tiene que decirme lo que tengo que decir o con quien tengo que hablar. Voy a decir lo que me dé la gana, esta señora ya no me marca los tiempos como antes", ha declarado Toño Sanchís, tras escuchar los comentarios que Belén Esteban hizo en 'Sálvame'.