Toño Sanchís: "He hablado estos días con Fran. Somos amigos"

Fran Álvarez habla con quien quiere y cuando quiere, esto lo ha dejado claro durante su visita al plató de 'El Programa de Ana Rosa'. Además, el representante nos ha sorprendido asegurando que es amigo de Fran Álvarez: "Con Fran no he hablado una vez, he hablado las veces que me ha dado la gana. Mantenemos una relación cordial, tenemos un amigo en común y hablamos, especialmente de mentiras... Fran ya pasa de este tema porque se le ha hecho mucho daño". ha asegurado.