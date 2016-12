Los mejores momentos de Toño Sanchís en 'AR'

Tras confirmarse su participación en esta edición de 'GH VIP', Toño Sanchís se ha mostrado encantado con los compañeros que de momento le van a acompañar en su paso por la casa de Guadalix de la Sierra. Además, el representante nos ha contado cómo va a ser su táctica para intentar ganar: "No voy con ningún tipo de estrategia, pero voy a jugar. No he vetado a nadie allí y estoy dispuesto a mostrarme tal y como soy", ha asegurado.