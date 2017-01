El Vacie de Sevilla, el poblado chabolista donde se convive con las ratas

Hace años que escuchan la promesa de su realojo, pero siguen a la espera. En este poblado chabolista, cientos de gitanos conviven en familia con escombros y suciedad. La luz la obtienen a duras penas enganchand cables ilegalmente. Sobre sus cabezas, techos de chapa que no resisten la dureza del clima: "Cuando cae mucho agua aquí no se puede estar". Sobreviven a duras penas vendiendo chatarra y no esperan que sus hijos puedan salir de esa situación: "Aquí a los niños no se les puede criar. En el Vacie hay más de 200 niños que conviven en casas insalubres, diferenciadas entre las que están ocupadas por gitanos españoles y las que son de los gitanos portugueses, estas segundas de peor condición aún.