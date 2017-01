EXCLUSIVA: Amador Mohedano abre su finca y carga contra Rociíto

Sobre la finca de 'Los Naranjos' se han contado mil historias, siempre rodeada de polémicas. Amador nos abre su casa y nos muestra la finca que le enfrentó a su sobrina. La finca que Rocío Jurado La ha rehabilitado con el dinero de ‘Supervivientes’. Enmarcada guarda la ropa que usó durante el concurso con mucho cariño. El dinero que obtuvo en el reality es el que le ha permitido construir aquí su nuevo hogar. Porque, como afirma, no ha vuelto a su ático: "He llorado mucho en ese ático, he dormido muy poco, he dado muchos gritos". Además ha contestado las preguntas sobre su sobrina Rocío Carrasco con dureza, afirmando que "la culpa de todo es de ella, no de Fidel".