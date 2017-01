Lorena, mujer de Toño: "Estoy indignada. Necesito hablar con Belén Esteban"

'El Programa de Ana Rosa' ha tenido acceso a los mensajes enviados por Lorena, la mujer de Toño Sanchís, en los que parece sentirse y desesperada por conocer toda la verdad y pide una reunión con Belén Esteban, la gran enemiga de su marido: "Estoy indignada. Necesito hablar con ella ya". El siguiente mensaje es crucial, ya que Lorena le da la razón a Belén, aunque matiza: "En lo suyo tiene toda la razón del mundo, pero lo que cuenta no es verdad". Cansada de especulaciones, Lorena quiere reunirse con la colaboradora de 'Sálvame' y zanjar temas: "A mí que me pregunte todo lo que quiera, porque yo voy a ser imparcial y voy con mi verdad. Yo no me posiciono con nadie". Dispuesta a escuchar la otra versión, Lorena quiere aclararse. Necesita respuestas, pero también se siente culpable por dudar del hombre al que quiere: "Me da mucha pena dudar de él. Ojalá algún día pueda dedir que me equivoqué. Pero la gente se da cuenta..."