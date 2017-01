Carmen Borrego: "No me he distanciado de mi madre. Hablamos a diario"

Ante el revuelo ocasionado por la presunta mala relación de MªTeresa y Edmundo con sus hijas, Carmen Borrego ha querido dejar claro que la relación con su madre, tanto con Edmundo es buena. "La relación que tenemos mi hermana y yo con mi madre era de piña y sigue siéndolo, pero la vida de todas es distinta. Yo me he casado y no vivo al lado de mi madre...Ahora no la veo a diario, pero sigo hablando con ella dos y tres veces al día. No ha cambiado en absoluto nuestra relación, discutimos, pero la relación nunca ha sido mala. Tengo buena relación con Edmundo, es cariñoso conmigo y tengo muchas cosas q agradecerle", ha declarado Carmen Borrego, en 'El Programa de Ana Rosa'