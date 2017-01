Catalina, abuela Nadia: "Mi yerno me encantaba, pero ahora estoy en una balanza"

Catalina, la abuela materna de Nadia, está muy preocupada por su hija Marga: "Lleva tres días sin comer. Tiene miedo de ir a la cárcel y a mi me mataría que entrase. Estamos todos rotos". Pidió un crédito de 72.000 euros para costear una de las falsas operaciones de su nieta: "Estoy pagando 780 euros al mes por una operación que no le hicieron. Mi hija me ha dicho que es inocente y que el juez va a por ellos. A la niña no le falta de nada". Sobre Fernando Blanco, Catalina tiene su propia opinión: "Era un hombre que me encantaba porque es muy manitas y siempre me ayudaba con todo. Marga no se separaba de su hija, solo se quedaba pequeños ratos a solas con su padre. No lo entiendo".