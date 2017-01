La carpeta de las presuntas fotos sexuales de Nadia se llama "virus no borrar"

Fernando nombró la carpeta del pendrive que contenía las fotos de Nadia como "virus no tocar". Sobre este tema, el padre de la niña declaró el viernes pasado, ante el juez "puse ese nombre para evitar que nadie abriese la carpeta si alguna vez perdía el pendrive, no quería que nadie las viese". Los padres reconocen haberse hecho fotos manteniendo relaciones sexuales al lado de la niña, pero aseguran "ella estaba dormida y no se enteraba de nada". Fernando insiste en que "nunca he tenido malintención sexual ni con su hija ni con ningún niño" y ambos explican que el resto de fotos se hacían para ver la evolución de la enfermedad, "no tienen carácter sexual", añade Marga. El problema de esto es que nunca ningún médico les pidió estas imágenes para controlar la enfermedad.