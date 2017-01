Maroto sobre la ausencia de Puigdemont y Urkullu: “No es un acierto dejar la silla vacía”

El vicesecretario del PP en el País Vasco critica la ausencia de Carles Puigdemont e Íñigo Urkullu en la VI Conferencia de Presidentes celebrada en el Senado. "Me gustaría que mi presidente estuviese en una reunión en la que se va a hablar de la financiación y el dinero de los servicios públicos, donde se va a hablar de una tarjeta social que va a medir a quién se ayuda y a quién no. Dejar la silla vacía es no estar en el tema", afirma.